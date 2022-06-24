美國最高法院今推翻憲法墮胎保護權 各州從此可禁墮胎 密蘇里州今開禁止墮胎第一槍

美國/墮胎

美國最高法院今天表決推翻了1973年“羅訴韋德案”（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定，結束墮胎的憲法保護，並允許美國各州頒令禁止墮胎。美國共和黨方面宣稱支持該裁決，民主黨陣營發聲抗議稱失望。昨天拜登美國當地時間24日將就此發表講話。而美國密蘇里州今天宣布將立即頒法，並成為第一個禁止墮胎的州。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，美國最高法院今天裁決撤銷憲法保護墮胎權 。保守的美國最高法院周五可以說是埋葬了一項近半個世紀以來保障美國婦女墮胎權利，但此權利從未被宗教以及右派接受。

美國前總統奧巴馬在最高法院周五作出撤銷墮胎憲法保護權的決定後，指責該法院 "攻擊了數百萬美國婦女的基本自由"。奧巴馬稱，"今天，最高法院不僅推翻了近50年的歷史先例，還將最個人化的決定留給了政客和意識形態者的隨意性。"

在最高法院決定推翻保障近50年墮胎權的裁決後，美國主要的計畫生育組織周五發誓要繼續 "戰鬥"。該組織對婦女鼓勵稱，"你可能感覺到很多情緒--痛苦、憤怒、迷惑。沒事的，我們和你在一起，我們永遠不會停止為你而戰，"

該計畫生育協會是在推特上做出最早的回應。

美國前共和黨副總統彭斯周五則熱烈歡迎最高法院撤銷墮胎權的決定，彭斯稱應把這個墮胎保護權"丟進歷史的垃圾堆"。他說，最高法院糾正了歷史錯誤。。

據法新社說，拜登對最高法院的裁決表示失望。白宮在一份聲明中說，美國總統拜登將在華盛頓時間周五中午12點30分在最高法院推翻憲法規定的墮胎權後發表講話。

這位79歲的民主黨人是一位虔誠的天主教徒，他已經承諾通過行政命令採取行動，保護墮胎的權利，法新社說，但他在這個問題上的迴旋餘地非常小。

據密蘇里州總檢察長周五宣布，在最高法院決定撤銷墮胎權後，這個保守的美國中部州正在成為禁止選擇性墮胎的第一個州。埃里克-施密特在一條推特上說："對於生命的神聖性來說，這是具有紀念意義的一天。"他在推特上還附上一張圖片，顯示他批准了在密蘇里州 "真正 "結束墮胎的文本。

其實該州到目前只有一家診所允許墮胎手術。