美國最高法院作出歷史性裁決 墮胎不再是聯邦憲法保護的權利

推翻確立墮胎權的判例

美國最高法院6月24日作出裁決，推翻了具有里程碑意義的《1973年羅伊訴韋德案》（Roe v. Wade）的裁決，認為聯邦憲法沒有賦予墮胎的權利，是否允許墮胎應該由各州自行決定。

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這項裁決在最高法院獲得了多數大法官的支持。九名大法官中有五人支持，三人反對，首席大法官約翰·羅伯茨對密西西比州的墮胎禁令表示支持，但對徹底否定墮胎權利的做法持保留意見。

美國媒體報道認為，最高法院的這個意見無疑將會在美國引起一場政治風暴，促使各州制定法律阻止墮胎。

這最高法院6月24日作出的裁決支持密西西比州關於懷孕15周後不許墮胎的禁令。據國會山報報道，預計，最高法院的這一裁決將會導致美國南部和中西部幾十個州收緊對墮胎的控制，其中會有13個州將會自動禁止墮胎。

對於保守派來說，最高法院的裁決標誌着他們為禁止墮胎而進行的長期遊說取得了巨大的成功。

美國加州大學戴維斯分校法學教授瑪麗·齊格勒（Mary Ziegler）表示：“從刑法的角度來看，這個裁決造成了很多不確定性和潛在的延誤。”

多年來，墮胎權利團體基本上是向聯邦法院表達自己的訴求，試圖阻止各州通過新法限制墮胎。但是，齊格勒表示，現在聯邦憲法不再對墮胎權利提供保護，這些團體的公關目標將會改變。可以預期，有關支持和反對墮胎的爭議將會從聯邦法院轉向各州的法院。