墮胎權判例被推翻：憤怒者繼續上街遊行

美最高法院推翻墮胎權

在美國最高法院6月24日推翻確立墮胎權的判例，否認墮胎權屬於憲法權利後，墮胎權的支持者和反對者正在華盛頓國會山上的聯邦最高法院外以及全美多個城市分別舉行示威活動，大批警察在現場維持秩序。

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25日中午時分，數十人聚集在華盛頓最高法院外，全國各地計畫舉行抗議活動。美國20多個州禁止或嚴格限制墮胎行為，其中13個州的墮胎禁令在“羅伊訴韋德案”被推翻後將立即生效。

周五，總統呼籲美國人在 11 月的中期選舉中捍衛墮胎權。在密蘇里州，包括強姦或亂倫在內的墮胎立即被禁止，抗議者聚集在該州最後一家墮胎診所外的聖路易斯。

68 歲的抗議者帕梅拉·盧克哈特 (Pamela Lukehart) 回憶說，在“羅伊訴韋德案”之前，“婦女死於墮胎”。 “我們試圖保護婦女的權利、婦女的生命，但現在她們正被我們奪走。”

墮胎權的捍衛者還擔心，擁有明顯保守多數的最高法院會推翻其他權利，例如避孕。

白宮發言人卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）在空軍一號上承認，這種前景“讓我們擔心”並且“我們將面臨噩夢般的局面”。 “這是一個可怕的時刻。”

根據在世界範圍內開展避孕和墮胎運動的研究中心古特馬赫研究所的說法，一半的國家應該或多或少在短期內禁止墮胎。

在周五的幾個小時內，至少有八個州立即將所有墮胎定為非法。

其他七家公司計畫在未來幾周內這樣做，但事實上，那裡的診所已經停止進行墮胎，就像在美國最大的州德克薩斯州一樣，希望墮胎的女性現在必須墮胎。

墮胎權利倡導者表示，旅行費用高昂，最高法院的裁決將進一步懲罰貧困婦女或獨自撫養孩子的婦女，她們在黑人和西班牙裔少數民族中的比例過高。

判決結束了由宗教右翼領導50 年的奮爭，對他們來說，它代表着巨大的勝利，但不是戰鬥的結束：運動應該繼續動員起來，將儘可能多的國家納入其陣營。或者嘗試獲得聯邦禁令。