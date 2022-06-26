拜登：G7全球基建計畫籌6000億美元 抗衡一帶一路

抗衡一帶一路

美國總統拜登26日宣布一項七大工業國集團（G7）的計畫，要為貧困國家的全球基礎建設項目籌措大約6000億美元，來跟中國龐大的“一帶一路”倡議相抗衡。

廣告 繼續瀏覽後續

美國白宮在拜登（Joe Biden）宣布這項G7計畫的演說前不久表示：“我們跟G7夥伴國一起，計畫於2027年之前在全球基礎建設投資中籌措6000億美元。”

法新社報導，不同於中國龐大的“一帶一路”倡議，這項G7計畫的資金籌措將主要來自於私人投資者。

拜登指出，美國和其他G7國家政府只會提供有限資金，同時鼓勵大規模的私部門投資。

白宮提到，從現在到2027年，美國政府將“透過撥款、聯邦融資和運用私部門投資”爭取到6000億美元資金。