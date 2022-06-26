抗衡一帶一路 拜登：G7全球基建計畫籌6000億美元 抗衡一帶一路 發表時間： 26/06/2022 - 22:49 Le président américain Joe Biden assiste à un déjeuner de travail avec d’autres dirigeants du G7 pour discuter de façonner l’économie mondiale au Yoga Pavilion, Schloss Elmau à Kuren, en Allemagne, le 26 juin 2022 © Kenny Holston/Pool via REUTERS 作者： 法廣 2 分鐘 美國總統拜登26日宣布一項七大工業國集團（G7）的計畫，要為貧困國家的全球基礎建設項目籌措大約6000億美元，來跟中國龐大的“一帶一路”倡議相抗衡。 廣告 繼續瀏覽後續 美國白宮在拜登（Joe Biden）宣布這項G7計畫的演說前不久表示：“我們跟G7夥伴國一起，計畫於2027年之前在全球基礎建設投資中籌措6000億美元。” 法新社報導，不同於中國龐大的“一帶一路”倡議，這項G7計畫的資金籌措將主要來自於私人投資者。拜登指出，美國和其他G7國家政府只會提供有限資金，同時鼓勵大規模的私部門投資。白宮提到，從現在到2027年，美國政府將“透過撥款、聯邦融資和運用私部門投資”爭取到6000億美元資金。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 一帶一路