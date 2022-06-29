俄羅斯侵烏戰爭
美國將部分俄國進口商品稅率提高至35%
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根據白宮發布的公告，總統拜登宣布從27日起將某些俄羅斯進口商品的關稅稅率提高到35%，俄羅斯的貿易最惠國待遇已被取消，這是因為俄國軍事侵略烏克蘭。
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公告稱，較高的35%關稅適用於“俄羅斯聯邦的某些其他產品的進口，這些產品的進口尚未被禁止。”已被美國禁止進口的俄羅斯商品，包括石油和能源產品、魚類、海鮮、酒精飲料和非工業鑽石。
但白宮尚未公布列有這些課徵更高關稅產品的相關附件
美國國會參眾兩院4月7日通過兩項針對俄羅斯的法案，包括禁止進口俄羅斯能源及取消俄國貿易最惠國待遇，並交由拜登總統簽署後生效。根據該兩項法案，美國中止與俄羅斯的正常貿易關係，提高俄羅斯鋼及鋁材等產品關稅。不過法案同時設有條款，容許美國總統在特定情況下，有權恢復俄羅斯的正常關稅待遇和進口能源產品。
另據報道，美國財政部29日說，過去100天，美國及其盟友組成的國際工作小組已凍結俄國央行價值3000億美元的資產，以及超過300億美元的個人資產。該小組還承諾進一步追蹤俄國受到制裁的資產，並防止受制裁的俄國公民破壞限制。
財政部在聲明中寫道：“我們將共同確保制裁將繼續讓俄國為其無端、持續入侵烏克蘭付出代價，並阻止資金和經濟資源被提供給指定的個人，或為他們的利益提供資金和經濟資源。”