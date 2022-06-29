美國將部分俄國進口商品稅率提高至35%

俄羅斯侵烏戰爭

2022年6月29日，救援人員在烏克蘭米科拉夫將一隻狗從一棟俄羅斯轟炸受損的居民樓中疏散出來，這是從一個傳單視頻中截取的靜止圖像。

根據白宮發布的公告，總統拜登宣布從27日起將某些俄羅斯進口商品的關稅稅率提高到35%，俄羅斯的貿易最惠國待遇已被取消，這是因為俄國軍事侵略烏克蘭。

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公告稱，較高的35%關稅適用於“俄羅斯聯邦的某些其他產品的進口，這些產品的進口尚未被禁止。”已被美國禁止進口的俄羅斯商品，包括石油和能源產品、魚類、海鮮、酒精飲料和非工業鑽石。

但白宮尚未公布列有這些課徵更高關稅產品的相關附件

美國國會參眾兩院4月7日通過兩項針對俄羅斯的法案，包括禁止進口俄羅斯能源及取消俄國貿易最惠國待遇，並交由拜登總統簽署後生效。根據該兩項法案，美國中止與俄羅斯的正常貿易關係，提高俄羅斯鋼及鋁材等產品關稅。不過法案同時設有條款，容許美國總統在特定情況下，有權恢復俄羅斯的正常關稅待遇和進口能源產品。

另據報道，美國財政部29日說，過去100天，美國及其盟友組成的國際工作小組已凍結俄國央行價值3000億美元的資產，以及超過300億美元的個人資產。該小組還承諾進一步追蹤俄國受到制裁的資產，並防止受制裁的俄國公民破壞限制。

財政部在聲明中寫道：“我們將共同確保制裁將繼續讓俄國為其無端、持續入侵烏克蘭付出代價，並阻止資金和經濟資源被提供給指定的個人，或為他們的利益提供資金和經濟資源。”