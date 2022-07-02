美國稱堅持實現氣候目標

美國/氣候變化/巴黎氣候協議

美國官方稱，儘管美國最高法院日前做出了不利的裁決，但美國仍決心實現溫室氣體減排目標。周四，美國最高法院裁定，聯邦環境保護局（EPA）不能發布一攬子規則來監管燃煤電廠的排放。而聯合國秘書長的發言人當天表示，美國最高法院的裁定是應對氣候變化的挫折。

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美國拜登政府的氣候特使約翰-克里周五告訴法新社，儘管最高法院最近做出了不利的裁決，但美國仍決心實現其溫室氣體減排目標。據克里稱，"我們決心實現我們的目標。他在談到官方承諾時說：“在保守的美國最高法院作出裁決，大幅限制聯邦政府在應對全球變暖方面的權力後，我們還是可以實現這些承諾的。”

不過克里抱怨說，"當然，如果我們在美國最高法院有一個真正理解局勢嚴重的多數派，並且更有可能嘗試幫助，而不是以這種或那種方式阻撓，這當然才會有所幫助。"

美國總統拜登2021年4月宣布重新加入巴黎氣候協議，此前美國前總統特朗普拒絕加入巴黎氣候協議。美國計畫以2005年排放基數，將在2030年前減少50-52%的溫室氣體排放。拜登向聯合國提交了這些新承諾，以便更接近2015年巴黎協議的目標。克里當時作為時任總統奧巴馬的首席外交官聚焦氣候問題。

周五，世界上最大的排放國中國呼籲各個國家都應堅持巴黎協議的承諾，中國的一位外交發言人對美國批評說，"光是念口號是不夠的"。

法新社說，儘管中美兩國存在競爭關係，但克里在氣候問題上堅持與北京合作，他說他對來自中國的這個"信息並不感到驚訝"。克里說，"我們將向中國展示我們到底會怎麼做的。"

周四，美國最高法院裁定，聯邦環境保護局（EPA）不能發布一攬子規則來監管燃煤電廠的排放，這些電廠的發電量佔美國電力的近20%。據聯合國秘書長的發言人周四表示，最高法院的決定是應對氣候變化的 "挫折"，該發言人批評說，尤其是當我們在實現巴黎協議的目標方面已經遠遠落後。

克里在接受法新社採訪時說：“我們的律師正在更仔細地研究這個問題，但我相信這個裁定也留下了足夠的空間來讓做我們需要做的很多事情，以對抗氣候變化。”

據克里預言："沒有人，沒有銀行，也沒有私人貸款，會在美國為一個新的煤廠提供資金。" 克里稱，煤炭是世界上最糟糕的燃料。對於未來，克里說，“我認為總統需要考慮所有可能的選擇。” 他說，因為一些民主黨立法者呼籲總統宣布氣候緊急狀態。

法新社說，但在周五，拜登政府為該國的新石油和天然氣許可卻鋪平了道路。

聯合國氣候專家（IPCC）在4月發表的報告中警告說，如果不快速、徹底立即減少所有領域的溫室氣體排放，就不可能將升溫限制在與工業化前時代相比+1.5℃，甚至+2℃。然而各國通過簽署的《巴黎協定》對此有承諾，但就目前而言，它們沒有應對這一挑戰，而+1.1℃的升溫已經使一半的地球人類變得非常脆弱，將受到越來越多的熱浪、乾旱、風暴和洪水的打擊。

伍德羅-威爾遜智庫的氣候專家露絲-格林斯潘-貝爾說，當這個核心問題在美國國內被爭論時，美國很難在全世界展示領導力。她說：“時代要求我們瞄準月亮開發，但當你處於布滿荊棘的地球上，那就很難瞄準月亮。”

法新社說，美國環保人士對美國國會正在辯論的能源法案其實不抱多少希望，特別是因為一位溫和的民主黨參議員喬-曼欽的立場，他卻正在為他的家鄉西弗吉尼亞州辯護，儘管那裡的許多居民生活在煤礦群中。