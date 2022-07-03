特朗普或說2024年還要出來選總統

美國/特朗普

正在調查前總統特朗普如何試圖推翻2020年大選結果的共和黨議員利茲-切尼，今天不排除在2024年總統選舉中面臨特朗普出來再選總統的可能性挑戰。這位參議員在周日美國廣播公司播出的採訪中說，"最重要的是要保護美國不受特朗普的影響。" 她並宣布她將在稍後對2024年大選做出決定。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱；特朗普這匹共和黨不羈黑馬不排除在2024年再出來參選挑戰的可能性。

利茲-切尼今年55歲，是參議院議會委員會的共同主席，她指責特朗普這位共和黨億萬富翁在大選中輸給拜登後卻尋求繼續執政，是 "未遂政變 "的核心。利茲-切尼說："像特朗普這樣危險的人物，應當永遠不能再靠近橢圓形辦公室。"

她警告，共和黨如果再提名這位前房地產大亨參選總統，該黨將 "無法生存 "。

利茲-切尼這位前總統布什時期的副總統迪克-切尼的女兒、國會議員說，"我們這些相信共和黨原則和理想的人有責任努力使共和黨回到正軌。"

據法新社說，然而特朗普仍然保持着對共和黨的強大影響控制力。特朗普還越來越公開地調侃他的新的總統候選資格。據一些媒體報道稱，特朗普很可能在本月底宣布他的參選決定。