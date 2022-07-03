紐約抵抗最高法院擁槍裁決 頒很多很多敏感地禁槍法

美國/擁槍法令

美國紐約州頒發命令，禁止在被稱之為敏感場所攜帶武器，如學校、醫院或電影院。據本台報道稱，紐約州的這項法令是對美國最高法院推翻紐約當局一個多世紀以來實施的槍支限制決定的直接回應。紐約州的禁槍牽涉的敏感場所名單已經列出很多很多，據稱還要加長。

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據本台在紐約記者Loubna Anaki報道稱，在裁定紐約人有攜帶槍支的憲法權利時，保守的美國最高法院法官指出，"敏感場所 "是一個例外，但沒有進一步澄清。而紐約州長Kathy Hochul和紐約的民選官員決定利用這種模糊性來儘可能地限制攜帶武器。

據紐約州長凱西-霍楚爾說，"最高法院的決定是一個挫折，但卻是暫時的挫折。因為我拒絕被剝奪我作為紐約州州長保護我們的居民免受槍支暴力的權利。最高法院的法官們認為他們可以用一支筆改變我們的生活，但我們也有筆。"

紐約州用他們的“筆”寫下一長串被禁止攜槍的地方的名單。紐約的新法律禁止在交通工具、學校、無家可歸者收容所、醫療機構、酒吧、餐館、時代廣場等場所攜帶武器。這個敏感地方禁槍的名單還在繼續加長。如果企業或私人公司願意，他們也將有權禁止持槍者進入。

這些措施只是紐約在美國最高法院最新的震驚性決定後，計畫用法律抵抗的一系列措施第一項。預計這個民主黨人領導的州將在其法律中還要納入對少數民族權利的保護。