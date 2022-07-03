經濟危機中缺乏政治支持，阿根廷經濟部長辭職

阿根廷/政治/經濟

阿根廷經濟部長古茲曼（Martin Guzman）7月2日向總統費爾南德斯（Alberto Fernández）提交了辭職信。這對受日益嚴重的經濟危機困擾的阿根廷政府是一個打擊。

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曾領導阿根廷與國際貨幣基金組織（IMF）和債權人達成債務重組協議的古茲曼在其推特賬戶上發布了辭職信，宣布他的決定。

古茲曼在寫給費爾南德斯的信中說：“我寫信給你，提出我辭去經濟部長的職務”。他自2019年底起擔任阿根廷經濟部長一職。

據了解，費爾南德斯政府正面臨著自2019年上任以來的最低支持率。阿根廷的通貨膨脹率在60%以上，阿根廷比索麵臨越來越大的壓力。該國的主權債券已經暴跌。

就在古茲曼預計將前往歐洲與巴黎俱樂部的主權貸款人談判一項20億美元的債務協議時，這次辭職使該部失去了領導。

一位要求匿名的阿根廷政府消息人士告訴路透社，古茲曼的辭職是由於他認為其推行的議程缺乏政治支持。

阿根廷前財政部長米格爾（Miguel Kiguel）告訴記者稱，無論誰接手都會有一段艱難的時期。他指出，阿根廷今年的通貨膨脹率可能達到80%，官方彙率和平行貨幣彙率之間的差距幾乎達到100%。