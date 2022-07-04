美國伊利諾伊州獨立日遊行發生槍擊事件已致6人死亡，31人送醫

美國/社會

美國伊利諾伊州芝加哥市北部的海蘭帕克市（Highland Park）7月4日的獨立日遊行中發生槍擊事件。根據當地政府和醫院的消息，目前已導致6人死亡，31人送醫。

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事發地海蘭帕克市位於芝加哥市北部郊區，據當地警方介紹，槍擊事件發生後他們在市內一家企業的屋頂上發現了槍支證據，據悉，涉案槍支是一支“大口徑步槍”，警方正在追查這隻槍支的來源以確定涉案嫌疑人的身份。警方認為，槍手對遊行參與者的攻擊似乎是“隨機的”和“故意的”。

目前警方的調查仍在進行中，同時執法人員正在努力尋找槍手並揭露所發生的一切。當地警員介紹說：“現在是雙管齊下，第一，我們正在積極尋找對這次槍擊事件負責的人。第二，我們的刑事調查也在同時進行。”調查人員目前還同時在搜索社交媒體，看是否有任何關於當地時間今天上午在海蘭帕克市發生的大規模槍擊事件的威脅或線索在網上提出。

當局描述嫌疑人是一名年齡在18-20歲之間的白人男子，身材矮小，黑色長髮，身穿T恤衫。他們將這名在逃的嫌疑人描述為“有武器和危險”，並建議人們在原地避難。據北岸大學衛生系統發言人安東尼（Jim Anthony）介紹，共有31名傷者被送往兩家醫院。他說，絕大多數人都有槍傷，而其他傷害是在槍擊後的混亂中造成的。

距離芝加哥以北約25英里的海蘭帕克市發生的槍擊事件，導致數百名參加遊行的人逃離，並引發了包括美國聯邦調查局在內的當地、州和聯邦官員的大規模警察反應。拜登總統現已對該事件作出回應。他寫道，他和第一夫人吉爾·拜登對“毫無意義的槍支暴力感到震驚，在這個獨立日再次給一個美國社區帶來悲痛。”

拜登說，他已經召集聯邦執法部門，“協助緊急搜尋槍手”。他通過白宮發表的聲明指出：“我已經與普里茨克州長（J. B. Pritzker）和羅特林市長談過，並向他們的社區提供了聯邦政府的全力支持”。拜登寫道：“我還召集聯邦執法部門協助緊急搜尋槍手，槍手目前仍然在逃。社區成員應遵循當地領導層的指導，我將密切關注我們對那些喪生者的更多了解，並為那些在醫院裡受重傷的人祈禱。”

海蘭帕克市市長羅特林（Nancy Rotering）在新聞發布會上說：“今天上午10點14分，我們的社區被一場震撼我們內心的暴力行為所嚇倒。”她表示：“在這個毀滅性的時刻，我們的心向受害者的家人傾訴。在一個我們聚集在一起慶祝社區和自由的日子裡，我們卻在哀悼生命的悲慘損失，並與帶給我們的恐怖作鬥爭。”