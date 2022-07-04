阿根廷任命巴塔基斯執掌經濟部 希望平息爭議

阿根廷/經濟部長突然辭職

西爾維納-巴塔基斯於7月3日星期日被任命接替馬丁-古斯曼任經濟部長，古斯曼在星期六的辭職令人驚訝。對巴塔基斯這位53歲的低調的經濟學家的任命，是總統阿爾貝托-費爾南德斯和副總統克里斯蒂娜-基什內爾之間達成協議的結果，但該協議並沒有結束執政的庇隆主義聯盟中的分歧。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台消息，阿根廷中間偏左的總統阿爾貝托-費爾南德斯任命了西爾維納-巴塔基斯為經濟部長。據總統發言人在官方推特賬戶上宣布，"巴塔基斯是著名的經濟學家，2011年至2015年期間在布宜諾斯艾利斯省擔任過經濟部門負責人。"

據本台在布宜諾斯艾利斯記者Jean-Louis Buchet分析說，巴塔基斯是一位著名的經濟學家沒錯，但她沒有政治分量來取代馬丁-古斯曼在經濟部的位置。古斯曼是去年3月阿根廷與國際貨幣基金組織達成的協議的設計者、也是阿爾貝托-費爾南德斯總統的親密朋友，但古斯曼於周六辭職，稱他已無法履行其職責。他沒有明說是因為與副總統克里斯蒂娜-基什內爾有關的官員的抵制，而無法實施某些措施。副總統基什內爾據稱與總統公開交戰。

古斯曼因挽救了拉丁美洲第三大經濟體阿根廷的債務違約而受到讚譽，他是向平衡預算平穩過渡的倡導者。但他經常受到聯合政府左翼派別的挑戰。

該分析說，在任命布宜諾斯艾利斯省前經濟部長西爾維納-巴塔基斯之前，費爾南德斯和基什內爾在當天晚些時候進行了電話討論。早些時候，在總統府舉行的談判中，曾涉及有關於內閣重大改組議題，包括眾議院主席塞爾吉奧-馬薩進入政府，他與國家元首以及副總統關係良好。

巴塔基斯將不得不應對周一的市場反應。除了她對國際貨幣基金組織的承諾，即到2025年恢復平衡預算，她還必須處理長期的通貨膨脹問題，她的前任在2022年的前5個月的通貨膨脹率為29.3%，而在過去的12個月中為60.7%。但是，在經濟危機的背景下，對她的任命凸顯了執政的庇隆主義聯盟的分裂程度，其兩位領導人費爾南德斯和基什內爾其實都被削弱了。