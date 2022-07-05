美警方抓獲伊利諾伊州獨立日遊行槍擊事件嫌疑人

美國/社會

美國伊利諾伊州芝加哥北部的海蘭帕克市（Highland Park）7月4日的獨立日遊行發生槍擊事件。根據當地政府和醫院的消息，目前已導致6人死亡，38人受傷。當局在美國東部時間周一晚8點前舉行的簡短新聞發布會上說，嫌疑人克里莫（Robert E. Crimo III）已經在伊利諾伊州森林湖附近被拘留。

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當局說，克里莫被一名北芝加哥警官發現，該警官試圖進行交通截停。現年22歲的克里莫隨後駕車逃跑，並帶領警察進行了短暫的追擊，然後在伊利諾伊州的森林湖附近被攔下。他現已被拘留，進行任何抵抗，將被帶到海蘭帕克市的警察局。

當被問及這個問題時，當局說他們仍然把克里莫稱為“嫌疑人”，同時他們正在繼續調查並把他與現場聯繫起來。

萊克縣警長辦公室說，克里莫被“拘留”了。早些時候，當地警方曾警告說，克里莫帶有武器，“非常危險”。

這一起獨立日遊行中發生的槍擊事件是困擾美國的槍支暴力浪潮的一部分，根據槍支暴力檔案網站，美國每年大約有4萬人死於槍支。

據了解，克里莫事發前以說唱歌手的身份進行表演，他的藝名叫“覺醒”，他最近上傳的音樂視頻包括對大規模謀殺者的描述。

克里莫最近發布在YouTube上的視頻顯示了他在學校槍擊事件後的情況。影片最後，他將自己披上了一面美國國旗。另一個音樂視頻顯示，一個人穿着印有他的YouTube頻道標誌的襯衫，手持長槍，被警察射殺的卡通描述。截至周一晚上，克里莫的YouTube賬戶已無法查看。