抖音“昏迷挑戰”導致美國兒童死亡，家長向加州法院提告

抖音

抖音（TikTok）近來麻煩不斷。美國國會議員正要求調查其中國母公司字節跳動（ByteDance）的員工訪問美國用戶個資，抖音的熱門活動“昏迷挑戰”（Blackout Challenge）又因導致美國兒童因仿效其危險行為而死亡遭到訴訟，居住在德州的八歲女童沃爾頓（Lalani Erika Walton）與九歲女童阿羅約（Arriani Jaileen Arroyo）家人的律師近日向加州高等法院提告，要求抖音為散布危險影片負起法律責任。

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“昏迷挑戰”是以腰帶、繩索勒脖子以讓自己昏迷，幼童呼吸困難時卻無法掙脫。沃爾頓在21年7月15日因此而身亡，法醫判斷女童是模仿抖音的“昏迷挑戰”死於自主性缺氧。於是沃爾頓的家人與案情類似死於21年2月26日的阿羅約的家人聯合控告抖音。

訴狀指出，抖音的運算方式特意且不斷推播“昏迷挑戰”的相關影片給兩名女童觀看，引發兩人的好奇心，最終導致兩人喪命。控方指出，抖音設計出來的運算系統，將明知危險的內容推播給不知情用戶，因此抖音應該為系統推播致死內容為兩名女童死亡負起責任。

另據報道：抖音最近承認，其中國工程師可以獲得對美國用戶數據的訪問權。美國聯邦通信委員會（FCC）成員卡爾（Brendan Carr）說：“新一輪報導稱，數百萬美國用戶敏感的私人和非公開數據流入中國，政府應該以這種對國家安全威脅所要求的速度採取行動。”