拜登抵達以色列 開始任內對中東地區首訪

中東地區首訪

美國總統喬拜登周三抵達特拉維夫本古里安機場，開始對巴以地區進行為期3天的訪問。他在簡短演講中重申了美國人“為猶太國家的安全”所做的“堅定”的承諾，然後前往耶路撒冷以色列猶太大屠殺紀念館。

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美國總統喬拜登13日下午抵達以色列，從而開啟其中東之行的第一站。按照計畫，他將與以色列總理拉皮德簽署一份名為《耶路撒冷宣言》的聯合聲明，以強調美國對支持以色列安全的承諾，以及不允許伊朗獲得核武器的承諾。

按照計畫，拜登還將訪問巴勒斯坦領土並會見巴勒斯坦總統馬哈茂德·阿巴斯，在此之後，他將前往沙特阿拉伯，並將在那裡會見來自海灣合作委員會國家、埃及、伊拉克和約旦的領導人。

據美國官員透露，拜登的此次訪問，是他就任美國總統以來對中東地區開展的首次訪問，其關注重點是在美國和以色列尋求建立的地區聯盟框架內，將以色列完全融入該地區，並應對所謂的“伊朗威脅”。

與此同時，以色列已經開始正式討論在中東地區建立聯合防空聯盟的問題，以應對其所謂的“伊朗威脅”。

數日之前，美國總統拜登在《華盛頓郵報》上發表的一篇文章中透露了他此次訪問中東地區的目標，並承諾將會繼續向伊朗施壓，以迫使其重返2015年簽署的核協議，他還表示，他的訪問將為美國在該地區的作用翻開充滿希望的新篇章。

按照計畫，美國總統拜登還將在此次訪問的最後一天出席一場峰會，同樣出席這場峰會的還有來自海灣合作委員會國家、埃及、伊拉克和約旦的領導人。

以色列外交部在13日早些時候表示，美國總統喬·拜登將在13日訪問以色列期間，與以色列總理拉皮德簽署一份名為《耶路撒冷宣言》的聯合聲明。

以色列廣播公司援引一名以色列官員的話報道稱，這項聲明將重申美國對以色列安全及其軍事優勢地位的承諾，此外，還將增強其抵禦任何外來威脅的實力與能力。

此外，這位以色列官員還表示，這項聲明將是強有力的、堅定的和無與倫比的。

在拜登抵達以色列之前，該國總理拉皮德發布命令，推遲批准一項在被佔領的耶路撒冷建造2000套新定居住房的計畫。

另一方面，以色列國防部長本尼·甘茨宣布為巴勒斯坦人提供所謂的“便利措施”，包括批准5500項新的“團圓”申請，此外，還在約旦河西岸以及被佔領的耶路撒冷周邊地區擴大了6個巴勒斯坦社區的建設結構版圖。

此外，還決定從綠線內部向巴勒斯坦人重新開放位於約旦河西岸北部的塞勒姆過境點。

自13日開始，約有1.6萬名以色列警察、邊防警衛和特種部隊成員，正在參與拜登訪問以色列的安保進程。