馬斯克終止交易後 推特股價下跌11%

這個星期，在埃隆馬斯克宣布終止440億美元交易後，推特股價下跌了11%。而在12日當天，推特盤中上漲3%，彌補了部分損失。

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在上周末，馬斯克的律師通知推特董事會，說他想取消這筆交易，原因是推特上的機器人和虛假賬戶的數量不夠真實。另一方面，推特表示，企業已經向馬斯克提供了他需要的信息。

推特董事會主席布雷特·泰勒（Bret Taylor）表示，該公司將在特拉華州法院採取法律行動以迫使馬斯克執行該協議。

作為回應，馬斯克11日發布了一個表情包，以嘲笑推特管理層的交易不可靠。馬斯克發送了一個自己大笑的圖片，以及聲稱該公司正試圖“強迫”他購買公司的文字。

兩方律師認為，馬斯克很可能會和推特打一場曠日持久的官司。

截至上周末，推特股價比馬斯克商定的交易價格低32%，而在本周，損失會進一步增大。科技研究公司“自由無線電移動”（Radio Free Mobile）的創始人理查德溫莎（Richard Windsor）說，他不是推特的股東，但如果他是，他現在就需要賣掉公司股票。

溫莎告訴CNBC，“推特的基本面和股價之間仍然存在脫節，”“如果你看看過去幾個月科技行業的一些情況，你可以將推特的估值放在130億美元到150億美元之間，這比企業13日的股價還要低約50%左右。 ”