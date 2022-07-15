聯合國派駐海地使團任期今晚結束 中美爭鬥影響

海地/聯合國/美國/中國

海地局勢一直引發國際關注。而聯合國駐海地綜合辦公室的使命到今天午夜結束。聯合國安全理事會成員國考慮延長聯合國駐海地綜合辦公室的委任期限。中國要求聯合國安全理事會針對禁運小型武器至海地、制裁海地幫派首腦，甚至派出維和警察前往這個加勒比海島國等建議進行表決。美國顯示謹慎。有外交分析，在沒有制裁委員會或聯合國專家小組監督的情況下，實施武器禁運沒有多大意義。由於海地至此與台灣邦交，中國近來在海地議題上愈加立場強硬引發關注。

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據法新社報道稱，外交知情人士14日透露，中國要求聯合國安全理事會針對禁運小型武器至海地、制裁海地幫派首腦，甚至派出維和警察前往這個加勒比海島國等建議進行表決。中國提議的時機點，正值聯合國安全理事會成員國考慮延長聯合國駐海地綜合辦公室的委任期限，該政治任務團將於星期五晚間到期。

貧困的海地正陷入混亂，致命幫派暴力事件激增，燃料短缺，食物價格也節節攀升。

根據法新社檢視過的草案文本，針對個人的制裁措施會包括旅行禁令和資產凍結。

根據這位外交人員指出，在沒有制裁委員會或聯合國專家小組監督的情況下，實施武器禁運沒有多大意義；另外，還需進一步了解這個針對個人的制裁措施，以利進一步討論。

安理會原本預定13日進行表決，但由於成員國就中國的提議進行辯論，表決可能推遲至15日舉行。

據中國外交消息人士今天告訴法新社，有必要促使海地政治當局採取行動，並以法律制裁手段來警告那些該為暴力行為負責的人。

中國近年在聯合國針對與海地相關問題發揮愈來愈大的作用，這主要是因為海地當局正式承認台灣而不是中國。中國在聯合國對海地採取強硬立場，但北京當局否認其立場與台灣議題有任何關聯。

中國駐聯合國使節團發言人說：「海地的情勢已不能再糟了。我們在此協商之際，太子港的幫派暴力情勢正在惡化。」她表示：「對犯罪幫派實施武器禁運，是安理會在因應這樣惡劣的情況方面最起碼應該做的事。」

美國一名外交人員在不具名情況下表示，美方不一定會反對這樣的制裁，但制裁必須適當得宜。

法新社稱海地議題里有美中角力。 中國要求聯合國安理會對海地實施小型武器和彈藥禁運，但美國拒絕這項決議草案中這一制裁要求。

此前中國否決美國在墨西哥的幫助下起草的文本。法新社獲得的草案版本在周四晚些時候定稿，“呼籲成員國禁止向在海地參與或支持幫派暴力、犯罪活動或侵犯人權的非國家行為者轉讓小型武器和輕型武器及彈藥。”

周三，中國的一份反提案建議安全理事會 "決定（......）會員國對參與或支持海地幫派暴力的人實施小武器和輕武器及彈藥禁運"。在其提案中，中國還要求聯合國安理會在決議通過後30天內對黑幫頭目採取個別制裁（資產凍結、旅行禁令）。而美國和墨西哥的文本只是在90天內考慮這種可能性。

雖然海地仍然面臨著繼續政治進程的壓力，旨在毫不拖延地舉行總統和立法選舉，但華盛頓和墨西哥的文本中並沒有提到北京要求聯合國負責人與拉丁美洲國家研究派遣一支區域警察部隊來支持海地的安全部隊。該題案只是要求聯合國秘書長古特雷斯與該地區的國家研究加強海地安全的 "可能選擇"，並在10月15日提交報告。

法新社說，在太子港發生的一周幫派衝突中，至少有89人被殺。太子港的物價飛漲，燃料短缺情況惡化，威脅到對居民的重要人道主義援助。

美國和墨西哥的草案文本 "要求立即停止幫派暴力和犯罪活動"。該草案文本要求聯合國駐海地綜合辦公室Binuh延長至2023年7月15日，而在此之前討論的版本是基於2023年10月15日。