阿根廷物價飛漲：民眾示威不斷

阿根廷/經濟

阿根廷在過去的12個月中，物價上漲了64%，是近三十年來的最高值。繼上周六的示威活動後，7月14日又有成千上萬的人在布宜諾斯艾利斯再次動員起來，響應激進左翼組織的號召上街遊行。

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據本台報道稱，成千上萬的阿根廷人上街抗議，民眾被越來越高的通貨膨脹逼到極限。14日，憤怒的人群再次在布宜諾斯艾利斯的阿根廷政府總部前示威，抗議生活費用無情上漲。

據本台在布宜諾斯艾利斯記者報道稱，仍然是在五月廣場聚集示威人群，這裡是阿根廷傳統的表達歡樂和憤怒的場所，現在成千上萬的人聚集在一起，對不斷上漲的生活費用表達不滿。

據示威者丹尼爾-帕拉西奧（Daniel Palacio）說，好多次我們都以同樣的理由來示威，但生活沒有任何改變。每天都在漲價! 今天在我的街區，一公斤麵包是300比索，他們已經告訴我們，下星期將漲到350比索。

僅在6月份，阿根廷的物價就躍升了5%。諾埃利亞-奧蘇納批評說：“我有孩子，生活愈加困難。價格如此之高，我們再也吃不起肉了。我們希望牛奶和麵包等基本生活品的價格能夠下降，因為目前我們不是在生活，而是僅僅活着。”

在阿根廷經濟部長馬丁-古茲曼辭職導致新的價格上漲十天後，這位示威的年輕女性呼籲政府承擔責任：政府應該捲起袖子，停止相互爭吵，因為最終受害的總是人民。

由於示威者沒有得到新任經濟部長Silvina Batakis的接見，示威者宣布在未來幾周還要進行新的抗議動員。