拜登染新冠病毒狀況好多了

美國/拜登/新冠病毒

美國總統拜登的新冠病毒檢測星期四呈陽性。美國總統拜登的醫生說，拜登已完成了抗病毒藥物Paxlovid的第一個全天治療，他因新冠引起的癥狀“已經改善”。早前，拜登染疫報告有輕微的癥狀，拜登沒有停止工作。

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據華爾街日報署名Victor Reklaitis今天報道，據美國總統拜登的醫生Kevin C. O'Connor在白宮周五發布的一封信中說，拜登已完成了抗病毒藥物Paxlovid的第一個全天治療，他因新冠引起的癥狀“已經改善”。

Kevin C. O'Connor醫生寫道，拜登的癥狀仍然以流鼻涕、疲勞和偶爾的輕咳為特徵，而且他的聲音 “今天早上更低沉了”。O'Connor指出，他預計拜登會有良好的反應，而且“迄今為止在他的病程中沒有任何情況讓我有理由改變最初的預期”。

稍早，該報署名Catherine Lucey報道稱，美國總統拜登的新冠病毒檢測呈陽性，作為美國歷史上年齡最大的總統，他一直試圖讓國家擺脫最新的一波疫情。

拜登新冠檢測呈陽性後曾發視頻“報平安”。

美國總統拜登周四在新冠檢測呈陽性後返回白宮。他剛剛於周三在麻省就對抗氣候變暖發表演講並與現場支持者交流，同時也於周二會見了烏克蘭第一夫人奧萊娜·澤連斯卡。白宮發布的一段視頻中，這位79歲的總統表示自己目前癥狀輕微，在白宮隔離期間將繼續工作。拜登於3月底接種了第二針新冠加強針，美國第一夫人吉爾·拜登周四表示其新冠檢測呈陰性。一波疫情。

白宮周四表示，現年79歲的總統拜登的癥狀非常輕微，已經開始服用Paxlovid。他將在白宮隔離，並在此期間繼續全面履行他的所有職責。