巴西“特朗普式”總統今啟連任競選宣傳 民意一邊倒要走出監獄的盧拉再起

巴西/博爾索納羅

本周日，曾被評論是巴西的“特朗普”式總統的博索納羅從里約熱內盧正式啟動他的連任競選活動，他在2018年選舉中以較大優勢贏得了這個城市和州。但是，雖然四年前他的勝利讓人大吃一驚，但這次他在民調中處於落後，而且到目前為止的所有跡象表明，他將輸給他的左翼對手、前總統盧拉。

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據本台報道，巴西現任總統博索納羅開始為連任進行競選。在他幾天前推出的第一個競選短片中，博索納羅將自己表現為一個接近人民的人。"在他和上帝那裡，你可以獲有等同的信任"，這首歌是根據鄉村音樂曲調創作的，在巴西東北部非常流行，也在那裡，這位極右翼的總統想要引誘傳統上投票向左的選民。

為了贏得選民的選票，博索納羅寄希望於他在選舉前三個月剛剛宣布的一項新的社會援助計畫。通過本周日在里約熱內盧啟動正式競選，即將離任的總統希望在民意調查中獲得反彈。

就目前而言，他遠遠落後於他的競爭對手、前總統盧拉。2018年，他把自己說成是一個反制度的候選人，要在國內打擊腐敗，從而創造了驚喜。對於今年的選舉，他必須找到另一個方法。

他是否會繼續採取挑戰選舉制度可靠性的策略，還有待觀察。事實上，他幾個月來一直在質疑電子投票系統的透明度。一些人認為，他已經在為挑戰投票箱的結果做準備，評論擔心這可能導致嚴重的政治動蕩。