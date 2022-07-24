美國/氣候

本周末，一場極端熱浪正在襲擊數千萬美國人，預計中部和東北部的氣溫將創下新高，而加州的一場野火正在驚人地蔓延。

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據本台報道，被美國當局描述為 "爆炸性 "的橡樹火災周五在馬里波薩縣爆發，火災靠近風景秀麗的國家公園及其巨大的紅杉樹森林。根據加州林業和消防局周六發布的公告，火災已經在大約4800公頃的土地上蔓延。消息人士說，由於火勢 "極為活躍"，並由500多名消防員進行撲救，周六仍未得到控制，幾條道路被關閉，一些地區被命令疏散。

洛杉磯時報援引官員的話說，可能需要一個星期的時間來控制火勢。加州州長加文-紐森周六宣布馬里波薩縣進入緊急狀態。

據加州大學洛杉磯分校的氣候學家丹尼爾-斯溫說，在高燃負荷和極端乾旱的情況下，火災幾乎向所有方向大幅蔓延。近年來，美國西部已經經歷了異常大規模強烈的野火，火災季節急劇延長，科學家將其歸因於氣候變化。

據目擊者在社交網絡上發布的圖片顯示，巨大的濃煙漩渦從森林中升起，就像龍捲風一樣，這種危險的煙雲現象會助長火勢。

這場火災是本周末影響美國的熱浪的最顯著後果之一，在西部加利福尼亞和俄勒岡州之間的局部地區炎熱，在中部和東北部高溫更廣泛。

首都華盛頓尤其感受到了令人窒息的高溫，那裡的溫度與象徵性的華氏100度（攝氏38度）大關徘徊，預計周日將達到或超過這個溫度，這是多年來的第一次。紐約也未能倖免，氣溫接近35度。據美國國家氣象局稱，猶他州西部、亞利桑那州南部和東北部部分地區的溫度也可能達到43度。

在波士頓，市長米歇爾-吳已經宣布進入 "高溫緊急狀態"，市政冷卻區開放，游泳池開放時間延長，周日氣溫可能達到37度。

本周，美國總統拜登再次強調氣候變化的 "明確和現實的危險"，"對我們國家和世界的生存威脅"。但拜登的行動迴旋餘地在國會和最高法院受到限制。

今年，地球已經經歷了幾次熱浪，如7月在西歐和3-4月在印度。科學家們認為，熱浪的增加是氣候變化的一個明顯跡象。

2021年6月，一場異常強烈的高溫在美國和加拿大的西海岸造成混亂，造成500多人死亡，並引發大火，溫度接近50度。