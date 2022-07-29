“換囚”

布林肯：望與俄方就“換囚”達成協議

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Le secrétaire d'État Antony Blinken s'exprime lors d'une conférence de presse, mercredi 27 juillet 2022 au département d'État à Washington. L'administration Biden a proposé à la Russie un accord visant à faire revenir la star de la WNBA Brittney Griner et un autre Américain emprisonné, Paul Whelan
Le secrétaire d'État Antony Blinken s'exprime lors d'une conférence de presse, mercredi 27 juillet 2022 au département d'État à Washington. L'administration Biden a proposé à la Russie un accord visant à faire revenir la star de la WNBA Brittney Griner et un autre Américain emprisonné, Paul Whelan © Andrew Harnik/AP
作者： 法廣
2 分鐘

美國國務卿布林肯周五宣布，他與俄羅斯外長拉夫羅夫進行了“坦誠”的談論，敦促拉夫羅夫接受美國提出的釋放被拘留在俄羅斯美國人的提議。

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美國國務卿在新聞發布會上宣稱   “我們進行了坦率和直接的討論”。 布林肯還表示：“我呼籲克里姆林宮接受我們向他們提出的實質性提議。

布林肯說，他警告拉夫羅夫，世界“永遠不會”承認俄羅斯吞併烏克蘭領土。

美國國務卿周三曾宣布，他計畫與俄羅斯外長聯繫，討論美國提出的釋放；誒過籃球運動員布蘭妮·格里納和前美國士兵保羅·惠蘭的提議。保羅·惠蘭於2018年12月28日在俄羅斯被捕，並被指控暗中監視。 2020年6月15日，他被判處16年有期徒刑。

這可能是準備交換被關押在美國的俄羅斯軍火商維克多·布特（Viktor Bout）的一種談判。

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