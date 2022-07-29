布林肯：望與俄方就“換囚”達成協議

“換囚”

美國國務卿布林肯周五宣布，他與俄羅斯外長拉夫羅夫進行了“坦誠”的談論，敦促拉夫羅夫接受美國提出的釋放被拘留在俄羅斯美國人的提議。

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美國國務卿在新聞發布會上宣稱 “我們進行了坦率和直接的討論”。 布林肯還表示：“我呼籲克里姆林宮接受我們向他們提出的實質性提議。

布林肯說，他警告拉夫羅夫，世界“永遠不會”承認俄羅斯吞併烏克蘭領土。

美國國務卿周三曾宣布，他計畫與俄羅斯外長聯繫，討論美國提出的釋放；誒過籃球運動員布蘭妮·格里納和前美國士兵保羅·惠蘭的提議。保羅·惠蘭於2018年12月28日在俄羅斯被捕，並被指控暗中監視。 2020年6月15日，他被判處16年有期徒刑。

這可能是準備交換被關押在美國的俄羅斯軍火商維克多·布特（Viktor Bout）的一種談判。