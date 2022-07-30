拜登染疫痊癒後篩檢結果由陰轉陽 將重新隔離

篩檢結果由陰轉陽

7月30日，美國總統拜登新冠病毒檢測結果再次呈陽性。白宮稱，拜登沒有出現新的癥狀，他將重新進行隔離。

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白宮醫生凱文·奧康納（Kevin C。 O‘Connor）27日表示，美國總統拜登26日晚和27日上午兩次新冠快速抗原檢測結果均為陰性。奧康納表示：“他在過去36個小時已停止服用相關藥物，其癥狀已經差不多完全消除，將結束隔離。”不過出於安全考慮，在未來10天，拜登與人接觸時仍將佩戴口罩。

在拜登“轉陰”後就戴上墨鏡在白宮玫瑰園發表講話，以“慶祝”其結束為期五天的隔離治療生活。報道稱，拜登在講話中宣布了自己個人“戰勝新冠”的消息。他說：“我的癥狀很輕，恢復很快，現在感覺良好。”

拜登在講話中指出，自己是通過“疫苗、檢測、藥物治療”來應對的新冠，他敦促美國民眾採取像他一樣的做法，希望大家多去政府官網了解更多關於疫苗和藥物等信息。他說：“新冠病毒每天都在殺害成千上萬的美國人，我希望大家跟我一樣，積極注射疫苗、進行檢測、接受治療。”

此外，他還在講話中提到了美國前任總統特朗普。拜登稱，特朗普在2020年出現癥狀時，“興師動眾”乘坐直升機前往馬里蘭州的沃爾特·里德國家軍事醫療中心接受治療。而自己在感染新冠期間仍然在白宮的辦公室工作。

奧康納提醒稱，總統目前仍存在“一定程度的風險”，鑒於其所服用的Paxlovid曾讓患者出現“轉陰後又復陽”的現象，總統需要接受更頻繁的檢測。