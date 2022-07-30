教宗方濟各：對加拿大原住民所做的是種族滅絕行為

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羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）7月29日在結束了對加拿大訪問的返程途中表示，加國原住民過去遭受的同化政策是一種“種族滅絕”行為。現年85歲的方濟各還提到，鑒於年紀和健康自己有退位的可能性。

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此前，方濟各7月24日飛抵加拿大阿爾伯塔省首府埃德蒙頓，在該國展開為期6天的“懺悔”行程，以推動尋求天主教會在原住民兒童寄宿學校這一黑暗歷史問題上與加拿大原住民的和解。自去年5月以來，加拿大多地原住民寄宿學校舊址發現大量孩童遺骸或無標識墓冢。累計發現的遺骸或墓冢現已逾千具。

據了解，這些寄宿學校大多由天主教會管理。該系統存在逾百年。直至1996年，最後一所寄宿學校才被關閉。統計顯示，數千名兒童在寄宿學校死亡。

方濟各29日在返回羅馬途中的飛機上召開了記者會，並發表了上述表態。他還談到剛結束的訪問行程、新老殖民主義，並回答記者們關於退位的議題。方濟各表示，目前沒有考慮引退，儘管這是一種可能性。

期間，加拿大原住民媒體的記者首先提出，殖民者在掠奪原住民的土地時，以原住民低於天主教徒為理論根據。方濟各回答說，“這是每個殖民主義的一個問題，今天也存在。今天植入的意識形態秉持同樣的公式：誰不進入他們的行程、他們的道路，就被視為次等的人。原住民不僅被視為低劣的人，一些荒謬的神學家甚至想知道他們是否有靈魂。”

方濟各說：“我們總是有一種殖民主義的態度，將他們的文化套入我們的文化。這種情況源自我們發達的生活方式，有時我們會失去他們所擁有的價值。例如，原住民有一種重大的價值觀，那就是與受造界的和諧。至少我認識的一些人對‘幸福生活’的表達，並不是我們西方人所理解的那樣，度美好的時光或過上甜蜜的生活。不是的。幸福生活是守護和諧。對我而言，和諧就是原住民的重大價值。”

就這一話題，方濟各補充說：“回到我們的殖民化，在美洲的殖民化，無論是英國人的、法國人的，還是西班牙人和葡萄牙人的，一直存在著這種危險，甚至這種心態：我們是優越的，這些原住民算不得什麼。這是很嚴重的。因此，我們必須在這個問題上下功夫。就是說，回過頭去治癒已經造成的傷害。”

就記者提出教宗的健康狀況，詢問這次加拿大之行是否也是一次對他所稱的“身體限制”的檢驗？對此，方濟各表示，他認為不能像過去那樣有同樣的旅行節奏。

方濟各說：“在我這個年紀和受到這種限制，我必須節省體力，以便為教會服務。否則，我會考慮讓位的可能性，老實說這不是一個災難，教宗可以換人，沒有問題。但我認為，我必須努力限制我自己。膝關節手術在我的情況沒起到作用。技術人員說可以，但全都是麻醉的問題，10個月前我接受了6個多小時的麻醉，現在還有些影響。”

會上，面對媒體追問教宗的健康狀況，以及是否到了退位的時候？方濟各提及：“門是敞開的，這是一個正常的選擇，但直到今天我還沒有敲過這扇門，我沒有說過我要進入這個房間，沒有感覺要去考慮這種可能性。但這並不意味著後天我不開始考慮這個問題。但現在我確實沒有考慮。”

值得一提的是，方濟各在離開加拿大魁北克前，會見了一個當地原住民代表團。方濟各感謝加國人民對他的熱情款待，並表示希望為和解與治癒之路作出了貢獻。