NBA巨星比爾-拉塞爾辭世

NBA傳奇巨星比爾-拉塞爾去世，享年88歲。比爾-拉塞爾出生於1934年，在1956年選秀在第二順位被聖路易斯老鷹隊選中，隨後被交易至波士頓凱爾特人隊，開始了職業生涯。

廣告 繼續瀏覽後續

拉塞爾在他的13年職業生涯中一直效力於凱爾特人隊，幫助球隊獲得了11座NBA總冠軍（其中包括一段8連冠），他也因此被稱為“指環王”。

除此之外，拉塞爾還獲得過5次MVP，入選了NBA25大、50大、75大巨星，贏得過2次NCAA冠軍以及1枚奧運會金牌。

拉塞爾在1966年成為了凱爾特人隊的球員兼主教練，也因此成為了北美職業體育史上的首位黑人教練，在成為主教練後又幫助凱爾特人隊贏得了2座NBA總冠軍。

2009年時，NBA改用比爾-拉塞爾的名字來命名總決賽MVP獎盃。

拉塞爾離世後，他的團隊也在他的社交媒體賬號上第一時間宣布了這一消息——“我們懷着沉重的心情告訴比爾的所有朋友、粉絲和關注者們：比爾-拉塞爾，美國體育史上冠軍最多的運動員，今天在他的妻子珍妮身旁安詳離世，享年88歲。他的追悼會安排將很快公布。

比爾的兩座高中州冠軍為他開啟了無與倫比的團隊籃球生涯：兩次獲得NCAA冠軍；作為隊長代表美國隊獲得奧運金牌，11次NBA總冠軍；並作為北美體育史上首位黑人主教練幫助球隊獲得兩次NBA總冠軍。

比爾一路上獲得的一系列個人獎項是史無前例的。2009年，NBA總決賽最有價值球員獎也因他而更名為‘比爾-拉塞爾NBA總決賽最佳球員獎’。”