加州麥金尼(McKinney)大火致兩人死亡

加州山火

麥金尼(McKinney)大火是今年加利福尼亞州最大的一場火災，目前已知有兩人死亡，當局疏散了2000居民。據國家森林火災協調小組稱，周一有近 850 名消防員滅火，但積雲和閃電給消防隊帶來極大的困難。

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美國國家森林局發言人弗里曼（Adrienne Freeman）表示，在美國加利福尼亞州北部的克拉馬斯國家森林，麥金尼大火的火勢正失去控制。此外，山火在當地形成了火積雲，雷達探測顯示火積雲可能會引發雷暴和閃電。

7月31日的一份報告顯示，加利福尼亞州錫斯基尤縣一處無人居住的區域日前爆發火災。僅僅兩天後，過火面積已經超過了22500公頃，當局正在調查起火原因。大火目前燒毀了該州96號州際公路（California Highway 96）沿線的樹木，濃煙籠罩了整個地區，約2000戶家庭接到了疏散令。當地消防人員從最初試圖控制火勢，轉向保護附近房屋和重要基礎設施，並協助錫斯基尤縣居民緊急疏散。

報道指出，隨着麥金尼大火的火勢加劇，加利福尼亞州州長紐森於7月30日宣布錫斯基尤縣進入緊急狀態。該聲明能幫助紐森在做出應急響應和獲得聯邦援助方面更具靈活性。

美國加州，克拉馬斯國家森林，無處躲避的一頭小鹿只能游過克拉馬斯河，火焰燒毀了河對岸。

克拉馬斯河社區的橡樹移動家園公園內，燒焦的車輛和住宅排成一行。

報道稱，有科學家指出，在過去30年內，氣候變化使得美國西部變得更溫暖和乾燥，使得當地天氣變得更加極端，野火將更頻繁、更具破壞性和不可預測性。