猴痘疫情紐約大爆發 州長宣布進入緊急狀態

猴痘疫情紐約大爆發

美國紐約州的猴痘疫情大爆發。雖然美國正加速接種8萬劑猴痘疫苗，但這似乎還遠遠不夠。截至7月29日，全美已有5,189例猴痘，光紐約市就出現1,345人染病，佔全美病例25%以上。再加上從下個月開始，紐約110萬名大學生將恢復上課，防範行動勢必變得更加緊迫，迫使紐約州長霍楚（Kathy Hochul）不得不在30日宣布紐約進入“災難緊急狀態”。

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據美媒《ABC新聞》報導，紐約州長霍楚表示，在審查了紐約州猴痘爆發的最新數據後，宣布紐約州進入災難緊急狀態，以加強應對此次疫情須付諸的努力。霍楚說，“我們國家超過四分之一的猴痘病例都發生在紐約州，我們需要利用每一項工具來加以應對。”

紐約州衛生專員巴塞特（Mary Bassett）也在28日宣布，猴痘疫情“對公共健康構成迫在眉睫的威脅”。她同時向同性戀社區發出緊急警報，指出絕大多數病例是通過性行為傳播，其中多數病例在男性行為者中散播。

紐約州參議員也發出聯合聲明，紐約自5月18日確認首宗猴痘病例以來，截至今天，紐約州共發現1,383例猴痘病毒屬患者，佔全國病例總數的25%以上，並且還在持續增加。因此，州議會要求紐約州和紐約市應各自採取行動。如果州和地方宣布進入“緊急狀態”，將有助減少繁文縟節的阻礙，更快速有效地批准檢測和分配疫苗。

此外，30日稍早時候，巴西和西班牙分別通報境內首起與猴痘相關的死亡病例。綜合法新社與路透社的報導，巴西通報一起與猴痘有關的死亡病例，是當前疫情中非洲大陸以外地區的首例。

目前，西班牙是全球猴痘疫情最嚴重的國家之一。西班牙緊急情報與警報協調中心稱，該國現在已有4,298人感染猴痘病毒。該中心的報告指出：在可取得資料的3,750起猴痘病例中，有120例住院，佔3.2%，1例死亡。

世界衛生組織（WHO）7月23日已經宣布猴痘疫情是“國際公共衛生緊急事件”，是世衛最高等級公衛警報。世衛表示，自5月爆發疫情以來，在非洲以外的全球各地共驗出18,000起猴痘病例，確診病例在78個國家現蹤，有70%是在歐洲發現，25%是在美洲。