猴痘疫情紐約大爆發

猴痘疫情紐約大爆發 州長宣布進入緊急狀態

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Image issue d'un microscope électronique montrant un virion de variole du singe, obtenu d'un échantillon issu de l'épidémie chez des chiens de prairie en 2003
Image issue d'un microscope électronique montrant un virion de variole du singe, obtenu d'un échantillon issu de l'épidémie chez des chiens de prairie en 2003 © 2019 AFP
作者： 法廣
5 分鐘

美國紐約州的猴痘疫情大爆發。雖然美國正加速接種8萬劑猴痘疫苗，但這似乎還遠遠不夠。截至7月29日，全美已有5,189例猴痘，光紐約市就出現1,345人染病，佔全美病例25%以上。再加上從下個月開始，紐約110萬名大學生將恢復上課，防範行動勢必變得更加緊迫，迫使紐約州長霍楚（Kathy Hochul）不得不在30日宣布紐約進入“災難緊急狀態”。

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據美媒《ABC新聞》報導，紐約州長霍楚表示，在審查了紐約州猴痘爆發的最新數據後，宣布紐約州進入災難緊急狀態，以加強應對此次疫情須付諸的努力。霍楚說，“我們國家超過四分之一的猴痘病例都發生在紐約州，我們需要利用每一項工具來加以應對。”

紐約州衛生專員巴塞特（Mary Bassett）也在28日宣布，猴痘疫情“對公共健康構成迫在眉睫的威脅”。她同時向同性戀社區發出緊急警報，指出絕大多數病例是通過性行為傳播，其中多數病例在男性行為者中散播。

紐約州參議員也發出聯合聲明，紐約自5月18日確認首宗猴痘病例以來，截至今天，紐約州共發現1,383例猴痘病毒屬患者，佔全國病例總數的25%以上，並且還在持續增加。因此，州議會要求紐約州和紐約市應各自採取行動。如果州和地方宣布進入“緊急狀態”，將有助減少繁文縟節的阻礙，更快速有效地批准檢測和分配疫苗。

此外，30日稍早時候，巴西和西班牙分別通報境內首起與猴痘相關的死亡病例。綜合法新社與路透社的報導，巴西通報一起與猴痘有關的死亡病例，是當前疫情中非洲大陸以外地區的首例。

目前，西班牙是全球猴痘疫情最嚴重的國家之一。西班牙緊急情報與警報協調中心稱，該國現在已有4,298人感染猴痘病毒。該中心的報告指出：在可取得資料的3,750起猴痘病例中，有120例住院，佔3.2%，1例死亡。

世界衛生組織（WHO）7月23日已經宣布猴痘疫情是“國際公共衛生緊急事件”，是世衛最高等級公衛警報。世衛表示，自5月爆發疫情以來，在非洲以外的全球各地共驗出18,000起猴痘病例，確診病例在78個國家現蹤，有70%是在歐洲發現，25%是在美洲。

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