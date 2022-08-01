非洲:美國發起一輪外交攻勢

非洲外交 / 地緣戰略

繼俄羅斯外長拉夫羅夫（Serguei Lavrov）訪問非洲之後，美國加強外交攻勢。美國國務卿安東尼·布林肯（Anthony Blinken）和美國常駐聯合國代表琳達·托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas Greenfield）都將在近日前往前往非洲。而美國國際開發署(USAID)署長薩曼莎·鮑爾（Samantha Power）則在一周前剛剛走訪了東非的肯尼亞和索馬里。

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RFI Image Archive / Dans le cadre d'une tournée africaine, Sergueï Lavrov s'est rendu au Congo-Brazaville où il a rencontré le 25 juillet 2022 le président congolais Denis Sassou Nguesso. (illustration) © via REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / HANDOUT

綜合包括本台法廣RFI法文網在內多家法語媒體的消息，在俄羅斯外長拉夫羅夫（Serguei Lavrov）結束對埃及、剛果、烏干達和埃塞俄比亞這四個非洲國家的訪問後，華盛頓隨即加大了在非洲國家的外交攻勢。美國多名高官即將出訪多個非洲國家，以展示非洲在美國地緣政治中的重要性。

RFI Image Archive / Afrique : la représentante des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, se rendra en Ouganda et au Ghana du 4 au 6 août 2022. Ici, U.S. Ambassador to the United Nations Linda Thomas-Greenfield addresses the United Nations Security Council during a meeting, amid Russia's invasion of Ukraine, at the United Nations Headquarters in Manhattan, New York City, New York, U.S., April 5, 2022. (illustration) REUTERS - ANDREW KELLY

首先是美國常駐聯合國代表琳達·托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas Greenfield）將於08月04日周四至06日周六前往烏干達和加納。緊接着，美國國務卿安東尼·布林肯（Anthony Blinken）計畫在08月07日星期天至09日下周二訪問南非、然後赴剛果民主共和國，美國國務卿本次非洲之行的最後一站預計是盧旺達，直到08月12日下周五結束整個行程。

華盛頓當局旨在突出非洲的地緣戰略重要性 -

據本台法廣RFI在美國邁阿密（Miami）的通訊員報導，華盛頓方面在一份官方聲明中指出，美國的外交努力旨在展示非洲國家有着重要的地緣戰略角色。

RFI Image Archive / Après l’opération de charme de Serguei Lavrov en Afrique, le chef de la diplomatie américaine lui emboite le pas et annonce ce vendredi 29 juillet 2022 une tournée africaine. Ici, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken au Kenya, le 17 novembre 2021. (illustration) © Andrew Harnik/Pool via REUTERS

美利堅將與南非在比勒陀利亞舉行戰略對話 -

據介紹，美國國務卿對南非的訪問活動，計畫首先是在經濟中心約翰內斯堡（Johannesburg），之後將前往行政首都比勒陀利亞（Pretoria），主導美國與南非之間的戰略對話。美方表示，這一對話將加強和加深美利堅和南非在全球問題上的雙邊合作，所囊括的共同優先領域包含衛生、基礎設施、商貿與投資，和氣候。

美國國務卿訪問剛果(金)旨在推動區域和平 -

來自金沙薩(Kinshasa)的消息在表示，美國國務卿將於08月09日下周二至10日下周三到訪剛果民主共和國，支持旨在推動剛果(金)東部地區和大湖區的和平倡議。話題還會觸及打擊貪腐，和支持貿易與投資。

布林肯赴盧旺達尋求緩和剛果(金)東部緊張 -

來自剛果（金）的消息還認為，布林肯本次非洲一行的難度是在盧旺達。美國國務卿預計於08月10日下周三至12日下周五，在基加利（Kigali）會晤盧旺達政府高官和公民社會成員。華盛頓尋求了解盧旺達政府是否能為緩和剛果（金）東部地區當前的暴力和緊張事態起到作用。

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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