非洲:美國發起一輪外交攻勢

RFI Image Archive / Afrique : la représentante des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, se rendra en Ouganda et au Ghana du 4 au 6 août 2022. Ici, U.S. Ambassador to the United Nations Linda Thomas-Greenfield addresses the United Nations Security Council during a meeting, amid Russia's invasion of Ukraine, at the United Nations Headquarters in Manhattan, New York City, New York, U.S., April 5, 2022. (illustration)

REUTERS - ANDREW KELLY