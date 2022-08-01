非洲:美國發起一輪外交攻勢
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繼俄羅斯外長拉夫羅夫（Serguei Lavrov）訪問非洲之後，美國加強外交攻勢。美國國務卿安東尼·布林肯（Anthony Blinken）和美國常駐聯合國代表琳達·托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas Greenfield）都將在近日前往前往非洲。而美國國際開發署(USAID)署長薩曼莎·鮑爾（Samantha Power）則在一周前剛剛走訪了東非的肯尼亞和索馬里。
綜合包括本台法廣RFI法文網在內多家法語媒體的消息，在俄羅斯外長拉夫羅夫（Serguei Lavrov）結束對埃及、剛果、烏干達和埃塞俄比亞這四個非洲國家的訪問後，華盛頓隨即加大了在非洲國家的外交攻勢。美國多名高官即將出訪多個非洲國家，以展示非洲在美國地緣政治中的重要性。
首先是美國常駐聯合國代表琳達·托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas Greenfield）將於08月04日周四至06日周六前往烏干達和加納。緊接着，美國國務卿安東尼·布林肯（Anthony Blinken）計畫在08月07日星期天至09日下周二訪問南非、然後赴剛果民主共和國，美國國務卿本次非洲之行的最後一站預計是盧旺達，直到08月12日下周五結束整個行程。
華盛頓當局旨在突出非洲的地緣戰略重要性 -
據本台法廣RFI在美國邁阿密（Miami）的通訊員報導，華盛頓方面在一份官方聲明中指出，美國的外交努力旨在展示非洲國家有着重要的地緣戰略角色。
美利堅將與南非在比勒陀利亞舉行戰略對話 -
據介紹，美國國務卿對南非的訪問活動，計畫首先是在經濟中心約翰內斯堡（Johannesburg），之後將前往行政首都比勒陀利亞（Pretoria），主導美國與南非之間的戰略對話。美方表示，這一對話將加強和加深美利堅和南非在全球問題上的雙邊合作，所囊括的共同優先領域包含衛生、基礎設施、商貿與投資，和氣候。
美國國務卿訪問剛果(金)旨在推動區域和平 -
來自金沙薩(Kinshasa)的消息在表示，美國國務卿將於08月09日下周二至10日下周三到訪剛果民主共和國，支持旨在推動剛果(金)東部地區和大湖區的和平倡議。話題還會觸及打擊貪腐，和支持貿易與投資。
布林肯赴盧旺達尋求緩和剛果(金)東部緊張 -
來自剛果（金）的消息還認為，布林肯本次非洲一行的難度是在盧旺達。美國國務卿預計於08月10日下周三至12日下周五，在基加利（Kigali）會晤盧旺達政府高官和公民社會成員。華盛頓尋求了解盧旺達政府是否能為緩和剛果（金）東部地區當前的暴力和緊張事態起到作用。
.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.
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