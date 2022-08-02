美國擴大制裁俄羅斯公司和實體

制裁金融寡頭

華盛頓周二宣布對俄羅斯公司和與總統普京關係密切的寡頭實施新的經濟制裁，其中包括擁有僅次於白金漢宮的倫敦最大私人財產的安德烈·古里耶夫（Andrey Guryev）。

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美國財政部長耶倫在聲明中說：“普京的盟友變得富有，並資助了奢華的生活方式。”拜登的部長保證，財政部“將使用所有可用的工具，確保俄羅斯精英和克里姆林宮的支持者對他們在這場導致無數人喪生的戰爭中以同謀最遭到追究”。

美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 凍結了化肥公司 Phosagro 的創始人、普京的“親密夥伴”和俄羅斯政府前成員安德烈·古里耶夫的資產。這位寡頭擁有倫敦的威坦赫斯特大廈，這是倫敦僅次於白金漢城堡的第二大私人住宅。他已經受到英國的制裁。

他的遊艇 Alfa Nero 於 2014 年以 1.2 億美元的價格購買，懸掛着加勒比海開曼群島的旗幟，這也是財政部的目標，財政部規定該船“將停用其地理定位設備以避免被扣押”。

然而，Phosagro 公司不受制裁，與化肥和其他農產品相關的交易仍被授權。

安德烈·古里耶夫（Andrey Guryev）的兒子同名，已經受到多個國家的制裁，也是目標。

財政部名單上還有馬格尼托哥爾斯克鋼鐵聯合企業（MMK），“世界上最大的鋼鐵生產商之一”和“俄羅斯最大的納稅人之一，提供了大量的政府收入來源”，以及兩家子公司及其主要股東，寡頭維克托·拉赫尼科夫。

前體操運動員和杜馬前成員阿麗娜·卡巴耶娃是一個“親克里姆林宮”媒體集團的負責人，媒體將其與弗拉基米爾·普京的關係歸咎於後者——後者否認了這一點——已被歐盟列入黑名單，其在美國的資產被凍結。

美國國務院也宣布對 893 名俄羅斯官員和 31 名外國官員因在烏克蘭戰爭中的角色而受到簽證限制。目標還包括三名寡頭、俄羅斯國有公司和“與國防和技術有關的 24 家俄羅斯實體”。