後羅訴韋德案時代：美國堪薩斯州居民選擇維護墮胎權

在後“羅訴韋德案”時代，美國堪薩斯州居民選擇繼續保護墮胎權。

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儘管美國最高法院在今年六月底推翻了奠定美國全國層面保護婦女墮胎權的著名判例“羅訴訟韋德案”，但爭取墮胎權的鬥爭卻並未因此而在美國徹底暗淡。實際上，具有里程碑意義的 “羅訴韋德案”在被推翻，並不意味着墮胎權就此被完全禁止。根據美國最高法院的判決文書，在判例被推翻後，有關這墮胎權利的決定權從此下放到各州，美國各州擁有了根據自己的情況相對獨立地就墮胎權立法的權力。

位於美國中部的堪薩斯州，目前州長是民主黨人勞拉·凱麗（Laura Kelly），但該州選民在2020年的大選中有56.19%的人選擇了當時謀求連任的共和黨總統唐納德·特朗普（Donald Trump）。而在更早的2016年總統大選中，堪薩斯州中的大部分選票也流向了當時還是初次參選總統的特朗普。

但即使這樣一個連續兩次選擇保守派共和黨總統，並且在州議會中共和黨人占絕對多數席位的州，在後“羅訴韋德”時代，仍舊選擇了繼續保護墮胎權。在統計當地95%的選票後，選擇繼續保護墮胎權的選民比例達到了59%，相對領先。

此次公投源於2019年堪薩斯州最高法院的一次判例。通過這次的判例，州最高法院確立了州憲法層面對墮胎權的保護，並且廢除了當時存在的一系列墮胎的不適當限制。根據該州現行法律，婦女擁有在懷孕前22周內終止妊娠的權利。

但這一判例依舊引起了共和黨人的不滿，他們隨後利用自己在州立法層面的絕對多數地位爭取到了於2022年就這一問題進行公投，並希望可以藉此機會，繞過州最高法院，來限制墮胎權。

共和黨人的信心主要來自於該州歷來的保守傾向，自從1964年以來，在每一次總統選舉中該州選民中的多數都偏向於共和黨總統候選人。更不用說堪薩斯的幾個鄰州，密蘇里州和俄克拉荷馬州都在“羅訴韋德案”被推翻後，對流產在各自州內對墮胎幾乎是實行了最嚴格的限制。但最終，堪薩斯州居民中贊成對墮胎權加以保護的選民仍舊艱難取勝。

堪薩斯州此次針對墮胎問題組織的公投也為觀察美國後“羅訴韋德”時代提供了機會。一方面，不少保守州利用判例被推翻的機會對墮胎施加愈發嚴苛的限制，以至於直接禁止；另一方面，根據美國權威的民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）的調查顯示，在全美國範圍內，大多數民眾對維護墮胎權持支持態度。

此外，儘管距離下次總統大選還有兩年的時間，但今年下半年的十一月美國就將迎來國會中期選舉。無論是希望通過此次選舉進一步鞏固自身優勢的共和黨人，還是希望利用這次機會對民主黨總統拜登執政，創造更多阻礙的共和黨人，都希望儘可能地利用墮胎權這類富有爭議的話題來激發各自選民的熱情，為各自的中期選舉增加勝算。