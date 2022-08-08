美國參議院以微弱多數通過氣候和健康法案

美國/政治

法新社華盛頓報道，經過18個月的談判和一個馬拉松式的辯論之夜，美國參議院周日（8月7日）終於通過了總統拜登的氣候和健康計畫，在距離關鍵的中期選舉不到100天的時候，這個計畫通過被認為是給拜登帶來了重大的勝利。

廣告 繼續瀏覽後續

參議院民主黨領袖查克-舒默說："這項法案將在未來幾十年內改變美國，"他在投票前說："這條路是漫長、艱難和曲折的。"

實際上，只有在參議院占微弱多數的民主黨參議員投票批准了這項價值4300多億美元的投資計畫，該計畫將在下周提交給眾議院進行最後表決，然後由拜登簽署成為法律。所有共和黨參議員都投票反對被稱為 "減少通貨膨脹法 "的文本，他們指責該文本產生了無用的公共開支。副總統卡馬拉·哈里斯在經過長時間的辯論後，投下了打破平局的一票。

法新社報道，作為與民主黨右翼艱難妥協的結果，該方案包括有史以來對美國氣候的最大投資，金額達3700億美元，目的是在2030年前減少40%的溫室氣體排放。

通過這項改革，美國人在購買電動汽車時將獲得高達7500美元的稅收抵免。在屋頂安裝太陽能電池板的費用將按30%補助。

這項改革還應該還可能加強森林在面對肆虐美國西部的巨大火災時的復原力，這些火災增加被認為是全球變暖的後果之一。

另外， 還將向污染最嚴重的行業提供幾十億美元的稅收減免，以幫助其進行能源轉型，這一措施受到了民主黨左翼的強烈批評，但因為經過長達數月的談判，在未能達成更宏偉的協議情況下，他們不得不與這一文本保持一致。

拜登帶着這個巨大的改革項目上台後，經歷了項目被埋沒、復活，然後又被他陣營中一個非常溫和的參議員喬-曼欽（ Joe Manchin）推翻的過程。由於民主黨在參議院中占非常微弱的多數，以煤礦聞名的西弗吉尼亞州的這位參議員僅憑自己手中的關鍵一票就可以埋葬這個計畫。 但7月底，參議院的民主黨領袖終於設法從曼欽先生那裡爭取到了妥協。

現在參議院已經批准了這項措施，預計眾議院將中斷夏季休會，於周五將其通過，然後將其提交白宮供拜登簽署。