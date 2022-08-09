[視頻]美國聯邦調查局為何突擊搜查特朗普的海湖莊園？

美國/佛羅里達

當地時間8月8日，美國前總統唐納德·特朗普（Donald Trump）在互聯網上發帖稱自己位於佛羅里達州棕櫚灘的住所，海湖莊園(Mar-a-Lago)被美國聯邦警察突擊搜查。截至目前，美國聯邦調查局方面拒絕就此事發表評論。

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美國前總統唐納德·特朗普（Donald Trump）在由他本人創建的社交媒體“真實社群（Truth Social）“上發帖，稱自己位於佛羅里達州棕櫚海岸的寓所海湖莊園（Mar-a-Lago）遭到美國聯邦調查局（FBI）的突擊搜查。

在帖子中，他將這一搜查描述為“迫害性不當行為”，並表示自己的一個保險箱被搜查人員“撬開”。

特朗普本人在離開白宮後受到諸多案件和醜聞纏身。除了有關他在經商期間偷稅漏稅的調查之外，他本人也由於在2021年1月6日“國會暴亂”事件中的作用而面臨著多項質控。

但根據美國媒體《華盛頓郵報》從知情此次突擊搜查人士處獲得的信息，此次搜查與特朗普在離任後未能適當處理其檔案有關。根據美國以1978年通過的《總統檔案法》，離任總統需要把自己任期內的全部書面以及電子通訊記錄交給美國國家檔案館，供後者整理以及保存。

今年2月份，美國國家檔案館就在特朗普的海湖莊園中找到了十五箱特朗普在離任時從白宮帶離的文件，而他本人將這些文件帶離白宮的權利。

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