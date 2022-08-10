特朗普接受紐約總檢察長訊問 拒答一切問題

紐約總檢察長訊問

8月10日，美國前總統特朗普抵達位於曼哈頓下城的紐約總檢察長辦公室，他在那裡接受調查詢問，作為對其家族商業行為的民事調查的一部分。但是特朗普拒絕回答問題。紐約州總檢察長萊蒂蒂亞‧詹姆斯（Letitia James）正在調查特朗普集團是否誇大了房地產價值。

廣告 繼續瀏覽後續

特朗普周三早上離開特朗普大廈時舉起拳頭，身穿藍色西裝，翻領上別著國旗別針。

周二晚些時候，特朗普在他的社交媒體平台“真相社媒”（Truth Social）上發帖稱，他將於周三會見紐約總檢察長。一位消息人士還告訴路透社，特朗普定於周三在調查中作證。

詹姆斯的發言人拒絕置評。特朗普的一名律師沒有回應置評請求。

民主黨人詹姆斯在競選總檢察長時發誓，如果她贏得選舉，將對特朗普採取行動，她在2019年上任後不久就開始調查特朗普集團。

詹姆斯曾表示，對特朗普業務的調查發現了欺詐證據，並要求該州法院強制特朗普和他的兩個成年子女埃里克·特朗普（Eric Trump）和伊萬卡·特朗普（Ivanka Trump）作證。紐約最高法院法官亞瑟·恩戈倫（Arthur Engoron）命令特朗普、埃里克和伊萬卡作證。

詹姆斯表示，她的調查發現了重要證據，表明管理酒店、高爾夫球場和其它房地產的特朗普集團誇大了資產價值以獲得優惠貸款，並低估了獲得稅收減免的價值。

要求出示文件和作證的傳票於2021年12月發出。根據紐約州行政法第63(12)條的規定，傳票命令特朗普出示文件和出庭作證，以確定是否應就他反覆違反行政法的行為提起訴訟或程序。”

小唐納德·特朗普（Donald Trump Jr）和伊萬卡被告知，他們被要求“就對唐納德·J·特朗普或特朗普集團擁有或控制的財產的估值，或司法部長認為與此相關的任何事項的調查作證。”

特朗普表示，根據他的律師的建議，“根據美國憲法賦予每個公民的權利和特權，我拒絕回答問題。”

詹姆斯的辦公室拒絕置評。