秘魯法警突襲總統府搜找總統小姨子

秘魯/司法

秘魯總統佩德羅-卡斯蒂略幾個月來一直被懷疑有腐敗行為，秘魯檢察官辦公室已經對總統發起了超過五項反腐初步調查。昨夜今晨，總統府被突襲搜查，檢方希望尋找國家元首的小姨子。這進一步加強了秘魯國家元首的危機。

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秘魯檢察官派出的法警進入總統府搜捕總統的小姨子。秘魯總統佩德羅-卡斯蒂略（Pedro Castillo）幾個月來一直被秘魯檢察院懷疑有腐敗行為。據本台在基多的記者埃里克-薩姆森報道稱，反腐敗檢察官和警察等了一個多小時才被允許進入位於利馬市中心的總統府。總統在他的律師和幾位部長的陪同下，法警才得以進入總統府。儘管他們進行了搜索，但他們無法找到第一夫人的妹妹耶妮弗-帕雷德斯（Yenifer Paredes），總統夫婦把她當做女兒一樣撫養。

26歲的Yenifer Paredes被懷疑是一個犯罪組織的成員，該組織通過皮包公司在秘魯內陸省份被指控欺詐。秘魯檢方已經對商人雨果-埃斯皮諾和他的妹妹發出了逮捕令，據稱他們贏得了其中一些違法拍賣。根據檢察院的說法，這個被指控的組織不可能在總統和他妻子不知情的情況下運作。

警方還在Yenifer Paredes位於秘魯北部Cajamarca省的家中和利馬的一個城區通緝她，但沒有成功。檢察院也逮捕了安圭亞的市長，安圭亞是卡斯蒂略和他的家人在贏得總統選舉前居住的農村小鎮。在抵制了反對派控制的國會的兩次彈劾企圖後，卡斯蒂略總統成為五項初步調查的對象，其中大部分是涉嫌腐敗。