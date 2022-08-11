白宮或重估中國商品關稅豁免

商品關稅是否豁免

據路透社報導，受中國最近持續的台海軍事演習影響，美國拜登政府官員開始重新考量豁免中國商品關稅的問題，貿易代表戴琪主張對中國的經貿不公平行為採取新的作法。

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知情人士透露，儘管白宮對是否調降中國商品加征關稅進行了數月的討論，但拜登尚未做出最後決定，最終的方案可能包含調降部分商品關稅、透過發起新的301調查，來加征部分商品的額外關稅，以及延長豁免關稅的部分商品名單，來減輕美國企業壓力。

最近，中共圍繞台灣舉行連續6天的軍演，造成美中關係和區域緊張，一名知情人士認為中共的軍演已經改變了所有事請，美國政府不急於採取任何會被視為加劇緊張或表現退卻的行動。

目前，財政部長耶倫（Janet Yellen）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等人主張，調降部分關稅來減緩通膨壓力，但美國貿易代表（USTR）戴琪（Katherine Tai）則持反對立場，她主張保留對抗中共貿易不公的工具。

戴琪在接受美國鋼鐵工人聯合會(USW)採訪時指出，中共以國家支持的工業政策損害了美國的繁榮、打壓勞工權利，並削弱環保標準，對美國鋼鐵生產及就業的傷害尤深，她承諾將竭盡全力向中共究責，避免其他行業有相同遭遇。

她表示，多年的對話和貿易爭端未帶來有意義的改革，美方不會坐等中國改變，需要採取一種全面且務實的新作法，包括通過527億美元的晶片法案等舉措，投資於美國工人和基礎設施，以及與美國盟友合作，形成對中共統一戰線。