秘魯總統小姨子到警署自首了

秘魯/司法

秘魯總統卡斯蒂略的小姨子耶妮弗-帕雷德斯向司法機關自首了。秘魯國家元首的小姨子帕雷德斯被秘魯司法部門通緝，法警甚至前往總統府搜查輯捕。作為涉及總統佩德羅-卡斯蒂略的腐敗調查的一部分，她可能被暫時拘留10天。

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就秘魯總統卡斯蒂略的小姨子耶妮弗-帕雷德斯向司法機關自首事件，本台在基多的記者埃里克-薩姆森今天報道稱，耶尼法-帕雷德斯是秘魯第一夫人的妹妹，被秘魯總統夫婦當作自己的女兒撫養，但她被指控兜售影響力和違反公共管理的罪行。據檢察院稱，她利用與總統佩德羅-卡斯蒂略關係密切的優勢，贏得了她所工作的一家公司的公開拍賣，該公司的老闆於周二被捕。

總統小姨子Yenifer Paredes被指控插足在國家元首的家鄉卡哈馬卡省建造污水處理系統合同。7月，在國會調查委員會的聽證會上，總統小姨子把自己說成是一個沒有實權的普通僱員。

由於確信總統小姨子不可能在總統夫婦不知情的情況下採取行動，檢察官辦公室根據為期10天的臨時拘留令將她移交給國家警察的綜合調查部門。

秘魯總統佩德羅-卡斯蒂略譴責陰謀事件，並批評通過媒體渲染，計畫以 "非法和違憲 "的方式剝奪他的權力。據總統說，這是反對黨國會和司法部門之間的合謀，反對黨已經兩次試圖將他趕下台，司法部門也已經對他和他的隨行人員展開了五次腐敗調查。