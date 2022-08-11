美國指控伊朗密謀暗殺美國政要

美國/伊朗/暗殺行動

美國指控伊朗精銳部隊「伊斯蘭革命衛隊」密謀殺害美國前總統特朗普的國安顧問波頓。新有消息稱前國務卿蓬佩奧也被列入伊朗的暗殺名單。

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美國10日指控伊朗密謀殺害波頓，並傳蓬佩奧也被列為暗殺目標。美國司法部表示，45歲的博瑟夫（Shahram Poursafi）是伊斯蘭革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）成員，他曾提議支付30萬美元給一名在美人士，要此人殺害前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton）。據美國司法部指出，這項買兇殺人計畫有可能是為了報復美國2020年1月在伊拉克狙殺伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）。

根據美國法院文件，博瑟夫去年10月從伊朗聯繫一名在美國的人，聲稱想要委託拍攝波頓的照片。此人將博瑟夫轉介給另一名聯絡人，博瑟夫遂提出30萬美元，要這名聯絡人殺害波頓。博瑟夫也提出刺殺第2個目標的可能性，若達成任務，可支付100萬美元。

法院文件未說明第2個目標是何人，但根據美國新聞網站Axios報導，第2個目標人物是前國務卿、前中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo）。

但法院文件提到，博瑟夫打交道的對象，其實是美國聯邦調查局（FBI）的線人。

博瑟夫被控密謀買兇殺人，如果罪名成立，最高可處10年徒刑；他也被控為跨國謀殺陰謀提供及意圖提供物質支援，可處15年徒刑。

據美國司法部說，博瑟夫（Shahram Poursafi）仍逍遙法外，可能在伊朗境內。