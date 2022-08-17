巴西總統大選開始熱鬧：盧拉與博爾索納羅叫陣

巴西/總統選舉

76歲的巴西前總統盧拉16日正式開始了他的第六次總統競選，他說，他以30歲的精力開始了競選。支持他的粉絲聚集在大聖保羅地區的聖貝爾納多-杜坎波大眾汽車製造商工廠前聽盧拉的演講，這位前總統正在那裡開始了他作為工會領導人的職業生涯。同一天，巴西現總統博爾索納羅和他的妻子米歇爾前往參加米納斯吉拉斯州Juiz de Fora市的總統競選活動啟動儀式上，當地是現總統的出生地。

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據本台報道稱，巴西的總統競選正式開始了。選舉將於今年10月2日和30日舉行。根據周一公布的最新民調，左派前總統盧拉以44%的投票意向處於領先地位，極右派現任總統賈爾-博爾索納羅（39%）緊隨其後。

盧拉在聖保羅附近鼓動支持他的民眾說："讓我們回來吧，這樣我們才能讓這個國家重新站起來"。

巴西前總統盧拉昨天在位於大聖保羅地區的聖貝爾納多-杜坎波的大眾汽車製造商工廠前講話。他鼓動說，"回來吧，這樣我們才能讓這個國家重新站起來"。盧拉是再次投入總統競選希望回鍋當選的候選人，此前，他曾經被判處入獄，他被指控貪腐。

巴西極右派現任總統賈爾-博爾索納羅競選希望連任。

如果說盧拉目前在民調中仍處於領先地位，但最近幾周，特別是政府在為最貧困人口提供財政援助以來，與博爾索納羅的領先差距已經縮小。

在未來幾周，總統競選應該變得更加激進。據專家稱，9月7日這個日期可能會產生動蕩，總統寄希望於巴西獨立200周年紀念日。他計畫在這一天在全國各地組織大型集會，促進他的競選。