華日：數據顯示美國批准了幾乎所有對華技術出口

美國/中國

美國已將與中國不斷加劇的科技競爭視為頭號國家安全威脅。但一份貿易數據分析顯示，由美國商務部主導的一個審查對華技術出口的程序批准了幾乎所有申請，並且在其監督下，一些特別重要的技術的出口也出現增長。

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華爾街日報署名Kate O'Keeffe今天報道稱，美國商務部數據顯示，2020年美國對中國的出口總額為1,250億美元，其中需要許可證的出口不到0.5%。在這部分需要許可證的出口中，商務部批准了94%（2,652項）的對華技術出口申請。

分析顯示，在2021年，批准率下降到88%，但數據彙編方法的變化導致不易對這兩年進行比較。

由此看來，美國仍在向中國輸出一系列半導體、航空航天零部件、人工智能技術和其他可能被用於促進中國軍事利益的產品。

美國商務部表示，該部門專註於同中國的長期戰略競爭，並與美國國防部、國務院和能源部的跨部門合作夥伴一起做出出口管制決定。

據該報道，中國已經是一個科技強國，正在開發越來越精密的芯片以及其他先進技術。華盛頓以出口管制和制裁作為回應，而拜登政府本月早些時候簽署了兩黨立法，花費逾500億美元在美國國內擴張半導體製造設施。

批評人士指出，美國商務部官員不恰當地將美國商業利益置於國家安全利益之上，認為有必要緊急修改監管制度以應對來自北京方面的威脅。

但一些官員警告說，加強美國對華技術出口限制會適得其反，因為德國、日本和韓國等美國盟友會趁虛而入，填補空白。曾在奧巴馬(Obama)主政時期擔任美國商務部高級官員的Kevin Wolf去年在國會山作證時說，為了讓出口限制有效，“我們需要盟友採取相同的控制措施。”“就是這麼簡單，而且合乎邏輯。”

一些人對主管這一問題的美國商務部的作用提出質疑。美國前總統特朗普(Donald Trump)的副國家安全顧問博明(Matt Pottinger)說，美國商務部下屬的負責出口管制事務的工業和安全局(Bureau of Industry and Security)以保護美國國家安全為使命，而美國商務部的目標卻是促進美國出口，工業和安全局一直難以協調這兩個目標，這種矛盾在涉及中國時尤為突出。

據知情人士稱，2019年底，博明召集工業和安全局官員在白宮戰情室(White House Situation Room)舉行了一次特別會議，指責他們違反了有利於美國企業的對華政策。知情人士稱，博明承認召開了上述會議，但最終未能改變該部門內部的態度。

負責出口管理的美國商務部助理部長Thea D. Rozman Kendler否認了這一說法。“我們要提高美國的技術領先地位。為做到這一點，我們需要了解美國的技術領先地位，”她說。“相關行業是獲得這一信息的最佳渠道。”

美國國家安全委員會、五角大樓和能源部的發言人對前述出口管製程序表示支持，稱該程序對保護國家安全至關重要。

一些人認為，商務部限制特定中國公司的舉措天然存在漏洞，他們對此感到擔心。總部位於華盛頓特區的研究和數據分析機構Kharon表示，該機構已經發現成千上萬家可能符合美國軍事終端用戶出口限制標準的中國實體，儘管商務部目前的名單上只有大約70家。

華爾街日報稱，而且商務部的受限實體名單（通常被稱為出口黑名單）並不阻止美國公司向這些實體的成員企業銷售，只要求美國公司申請許可證，而這些許可證通常會被批准。根據規定，美國公司通常還可以通過在海外工廠生產商品，不受限制地向被列入實體清單的中國公司出售技術。