[視頻] 美國中期選舉：麗茲·切尼在共和黨初選中落敗

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美國共和黨籍懷俄明州眾議員麗茲·切尼（Liz Cheney）在當地時間周二晚承認自己在共和黨初選中落敗，這意味着她將無法代表共和黨參加今年十一月舉行的國會中期選舉。

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作為美國喬治·沃克·布什(George W Bush)時期副總統迪克·切尼（Dick Cheney）的女兒, 麗茲·切尼（Liz Cheney）在當地時間周二晚的講話面向自己支持者的講話中承認自己落選。她表示：“哈里特·哈格曼（Harriet Hageman）在初選中獲得了大部分選票，她贏了。”

為了準備即將於十一月到來的中期選舉，美國共和黨和民主黨兩黨目前都在籌備黨內初選。此次切尼在懷俄明州的共和黨初選中失敗，也意味着她將無緣中期選舉，她在完成自己目前在眾議院中的任期後，將會離開美國眾議院。

在此次初選中她的競爭對手是哈里特·哈格曼（Harriet Hageman）。這位出身律師的陰謀論者在之前曾參選懷俄明州州長，但未能成功。但她作為美國前總統特朗普的支持者，獲得了後者的背書。她在選舉中指責麗茲：“不為正在受苦的人民做任何事情，反而在1月6日（”國會暴動“）調查委員會中擔任重要角色，這個委員會是為了將人民的視線從拜登總統可憐的執政成果上引開。”

麗茲·切尼是特朗普的堅定反對者，她不僅在後者任期內投票支持彈劾，還在特朗普卸任後擔任“1月6日事件國會調查委員會”的副主席一職，調查特朗普在“國會暴動”中的作用。儘管此次切尼在初選中失利，但在演講中她發誓將盡全力防止特朗普接近“橢圓辦公室”（美國總統官邸白宮中總統專用辦公室的慣稱）。

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