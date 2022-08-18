美台根據新倡議開始正式貿易談判

台灣/美國/自由貿易談判

美國和台灣已同意根據一項新倡議開始貿易談判，以達成“具有經濟意義的成果”，一名台灣官員表示，還將討論中國的“經濟脅迫”。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道，華盛頓和台北於 6 月公布了美台 21 世紀貿易倡議，就在幾天前，拜登政府將這個中國聲稱擁有主權的島嶼排除在其旨在應對中國日益增長的影響力的以亞洲為重點的經濟計畫之外。美國貿易代表辦公室表示，雙方“就談判授權達成共識”，預計第一輪會談將在今年秋季初舉行。

據美國貿易副代表莎拉·比安奇 (Sarah Bianchi)在一份聲明中說，“我們計畫制定一個雄心勃勃的時間表，以實現涵蓋談判任務中的 11 個貿易領域的高標準承諾和有意義的成果，這將有助於建立一個更公平、更繁榮和更有彈性的 21 世紀經濟，”

台灣最高貿易談判代表在台北告訴新聞界說，他希望談判能在下個月開始，這有朝一日可能會導致台灣與美國達成長期尋求的自由貿易協議。

與公告一起發布的談判授權稱，美國和台灣已就貿易便利化、良好監管做法和消除歧視性貿易壁壘等問題的談判制定了強有力的議程。

台灣方面談判官員說，其中一個主題是中國的經濟脅迫，指的是北京採取行動阻止與與其有爭議的國家進行貿易，例如立陶宛允許台灣在其首都開設事實上的大使館。該官員說：“它的經濟脅迫對象不只是美國和台灣，它對很多國家都做過，對全球經貿秩序的危害是很大的。”

據路透社說，儘管缺乏正式的外交關係，但美國一直熱衷於加強對台灣的支持，尤其是在台灣面臨來自中國的更大政治壓力以接受其主權主張的情況下。

該報道稱，中國重申反對新的台美貿易倡議。