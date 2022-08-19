最賺錢的蘋果也開始裁員

蘋果公司裁員

蘋果公司（Apple）即將於9月秋季新品發表會發表新機iPhone 14之際，知情人士透露，這家科技巨頭過去一周罕見大動作裁員，上百人被炒魷魚，可能是為了降低薪資支出。

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彭博資訊報導，知情人士表示，蘋果公司向被辭退員工透露的裁員原因是“業務需求出現變化”，近期許多科技公司都紛紛減緩或停止招募，甚至着手裁員，業界先前也傳出蘋果即將裁員的風聲。

據悉，蘋果此次一口氣裁員約100人，全部都是以合約形式聘用的非正職員工，這些約聘人員主要負責人才招募工作，但人資部門的正職員工未受影響。

蘋果發言人拒絕對此做出回應。不過，蘋果公司執行長庫克先前曾在電話財報會議上說，公司“在支出方面將更加謹慎”。

除了裁員外，據傳蘋果也要求員工從9月5日起每周至少進辦公室三天，且指定每周二和周四必須到公司上班，剩下的一天由各團隊自行決定。