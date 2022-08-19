特朗普反對者利茲·切尼初選落敗

政治

美國前副總統切尼（Dick Cheney）長女利茲16日爭取黨內連任提名失利，她是第4位因去年投票彈劾特朗普，失掉眾議員席次的共和黨人。反特朗普議員紛紛殞落，進一步確立特朗普黨內影響力，為他重返白宮奠定基礎。

廣告 繼續瀏覽後續

連任3屆懷俄明州共和黨籍聯邦眾議員的利茲．切尼（Liz Cheney）16日晚間承認敗選，她在黨內初選僅獲約29.5%選票，以37個百分點的大幅差距敗給前總統特朗普（Donald Trump）背書的候選人哈吉曼（Harriet Hageman）。

不過才2年前，利茲以高達73.5%的得票率輕鬆輾壓黨內初選對手；當時她貴為眾議院共和黨黨團會議主席，是共和黨第3號人物，普遍被認為未來有望成為首位共和黨籍女性眾議院議長，前途一片看好。

但現在的利茲選區支持度大跌，不僅丟掉眾議院席次，黨團會議主席位置已在去年5月被拔除，一切只因為她為去年1月6日國會遇襲事件杠上特朗普。

大批喜歡特朗普的粉絲因不滿2020年總統大選“被民主黨偷走”，去年1月6日闖入國會滋事，震撼全國；不少人劍指特朗普，認為是他煽動支持者，才會發生這起事件。由民主黨主導的眾議院去年1月13日以232票贊成、197票反對，通過以煽動叛亂罪彈劾特朗普，其中10位共和黨人倒戈投下贊成票，利茲也投了贊成票。

利茲不是唯一一位因為投下贊成票而付出政治代價的人。在這10位倒戈的共和黨眾議員中，包括利茲在內有4位初選落敗，4位決定不爭取連任，僅2位初選勝出。