華盛頓郵報披露習近平曾親自要求拜登阻止佩洛西訪台但遭拜登拒絕

佩洛西

據《華盛頓郵報》報道，在美國國會眾議院議長佩洛西動身訪問台灣的前幾天，中國國家主席習近平曾親自要求總統拜登設法阻止此行，而遭到拜登拒絕。

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一位匿名白宮高級官員向《華盛頓郵報》描述，習近平於7月28日與拜登通話，要求他阻止佩洛西訪台，但拜登告訴習近平恕難從命，並解釋國會是美國政府中獨立行使職權的機構，身為民主黨加州眾議員的佩洛西與其他國會議員一樣，就她的出訪自行作出決定。

報道說：此前中國官員曾向美方官員發出大量警告，中方可能針對佩洛西訪台採取何種報復。但拜登也警告習近平，如果裴洛西造訪台灣成行，中國不應採取挑釁和脅迫行動。

《華盛頓郵報》報道稱：當時佩洛西向白宮表明，只有基於兩種情況才會重新考慮，一是拜登直接要求她不要訪台，二是台灣總統蔡英文撤回邀請。佩洛西表示，她也許會考慮拜登的要求，但她將會把拜登的要求公開，表明自己是依總統的指示取消訪台行程。

一些分析家指出，佩洛西訪台奠定了她的歷史地位。眾院議長擁有強大權力，負責把關總統的立法議程。

另據日本時事社報道，本月初隨同眾議院議長佩洛西訪台的眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）被媒體問及訪台一事，他說中國人試圖進行實際的威嚇，但佩洛西一行不理會，中國沒得逞。因為佩洛西如果放棄訪台的話，就會形成中國能左右國會議員外訪行程的“新常態”。