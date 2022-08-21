美印第安納州長今天抵達台灣訪問 北京尚未開批

美國/台灣/中國/美印第安納州長訪台

美國印第安納州州長今天抵達台北，成為又一位不顧中國施壓而訪台的美國官員。侯康安推文表示，他本周也將造訪韓國，與台韓發展關係讓他備受激勵。中國沒有立即回應他的到來。

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路透社今天報道稱，印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）成為最新美國官員在中國與台灣緊張局勢下訪問台灣。

印第安納州州長周日抵達台北，成為最新一位訪問台灣的美國官員，他不顧中國要求此類訪問不應發生的壓力。

自美國眾議院議長南希佩洛西本月早些時候對台北進行為期兩天的訪問以來，儘管台北政府強烈反對，但中國聲稱民主管理的台灣是自己的領土，一直在台灣附近進行軍事演習和演習。

但是上周，第二批美國議員訪問了台灣。

美國州長侯康安在推特上表示，他還將訪問韓國。而台灣總統府表示，他將於周一早上與蔡英文總統會面。

據侯康安在推特上說：“我有能力在本周建立新的關係，加強長期的關係，加強與台灣和韓國的關鍵部門夥伴關係。”他稱他對台灣和韓國的訪問是一次“經濟發展之旅”，稱他是自兩年多前新冠病毒疫情開始以來第一位訪問台灣的美國州長。

據侯康安在推特上寫道。“我們的代表團將在本周與政府官員、商界領袖和學術機構會面，以進一步加強印第安納州與台灣和韓國的經濟、學術和文化聯繫，”

中國沒有立即回應他的到來。

台灣外交部表示，侯康安還將與台灣半導體公司的代表會面，但並未透露細節，並將簽署各種貿易和技術諒解備忘錄。

台灣是全球最大的接觸式芯片製造商台積電 (TSMC) (2330.TW)的所在地，該公司正在美國亞利桑那州建造一座價值 120 億美元的工廠。

中國表示，台灣是中美關係中最重要、最敏感的問題，中國認為與台灣有關的任何事情都是內部問題。

台灣政府表示，由於中華人民共和國從未統治過台灣，它無權聲稱擁有它，只有台灣2300萬人民才能決定他們的未來。

路透社說，中國的軍事演習一直在台灣周邊繼續進行，儘管規模比佩洛西訪問後立即進行的軍事演習要小，佩洛西是幾十年來訪問的最高級別的美國官員。