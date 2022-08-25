墨西哥前總檢察長將就2014年43名失蹤學生案受審

墨西哥/政治/司法

當地一名法官8月24日裁定，負責監督2014年一所激進鄉村師範學校43名學生失蹤事件原始調查的墨西哥前總檢察長穆里略·卡拉姆(Jesus Murillo Karam)將被以強迫失蹤、酷刑和官方不當行為的罪名接受審判。穆里略·卡拉姆承認，調查中可能存在“錯誤”，但在八年中，沒有人能夠證明2014年9月26日在格雷羅州伊瓜拉市發生的事情的另一個版本出現。

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2014年9月26日，43名就讀於格雷羅州阿約齊納帕一所鄉村師範學校的男生結伴搭乘大客車外出，在伊瓜拉市失蹤。8年後，墨西哥政府18日認定43人全部喪生，而關於遇害真相的調查仍在繼續。調查委員會認為有軍方人員牽涉其中，或有直接責任，或疏忽失職。

現年74歲的穆里略·卡拉姆在2012年至2015年期間擔任墨西哥總檢察長。上周，穆里略·卡拉姆被他曾經領導的辦公室的特工逮捕，因為他被指控對學生的失蹤製造了一個虛假版本的調查。

穆里略·卡拉姆在2014年宣布，來自一所鄉村師範學校的學生被當地警察綁架，轉交給一個販毒團夥，被殺害，他們的屍體在一個垃圾場被燒毀，遺體被丟棄在一條河裡。他當時稱這是“歷史性的真相”。

但獨立調查和現任墨西哥總檢察長辦公室對這一版本進行了駁斥。他們斷言，墨西哥政府各級當局都參與其中，包括安全部隊，證據和犯罪現場被篡改。此外，還存在酷刑、不當逮捕和證據處理不當的情況，這些情況使大多數直接受牽連事件的團夥成員得以逍遙法外。

周三，穆里略·卡拉姆告訴法官，可能有“錯誤”出現，存在問題，有他們當時在調查中做得不好的地方，但沒有人能夠提出發生在這些學生身上事情的另一個版本。穆里略·卡拉姆還將矛頭指向了一群阿根廷法醫專家，他們進行了自己的調查，並對時任政府的事件調查版本提出了質疑。

穆里略·卡拉姆說：“六、七年來，他們一直在尋找替代方案，他們編造了很多東西，所有這些都崩潰了。”穆里略·卡拉姆的律師認為，法官的裁決不應考慮他在擔任總檢察長期間舉行的新聞發布會，因為這些發布會侵犯了他不自證其罪的權利，而且檢察官斷章取義。

但檢察官說，穆里略·卡拉姆知道對嫌疑人採取的酷刑，在調查期間不同尋常地出現在現場，並與嫌疑人進行了面談，這表明他在操盤。上周，墨西哥政府對20名軍隊士兵和軍官、5名地方官員、33名地方警察和11名州警察以及14名團夥成員發出了逮捕令。軍隊和檢察官都沒有說這些嫌疑人中目前有多少人已被拘留。

穆里略·卡拉姆是墨西哥近代歷史上第一位被捕的前總檢察長。2020年，現任總檢察長亞歷杭德羅·格茨·馬內羅（Alejandro Gertz Manero）指控說，穆里略·卡拉姆涉嫌“策畫了一場大規模的媒體騙局”，並在該案中領導了一場“普遍性的掩蓋”行動。

在穆里略·卡拉姆被捕的前一天，一個為查明事件真相而成立的委員會表示，墨西哥軍隊在此案中至少要承擔部分責任。該委員會說，一名士兵滲透到了相關的學生團體中，而軍隊即使知道發生了什麼，也沒有阻止綁架行為的發生。