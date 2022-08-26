巴西總統大選：盧拉向中間選民示好

巴西

目前巴西總統選舉競選激烈，候選人多多接受媒體採訪，宣傳立場。繼8月22日星期一的極右翼總統博索納羅Jair Bolsonaro之後，星期四接受一個主要電視頻道採訪的是盧拉。盧拉，他現在在民意調查中領先10多個百分點。

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巴西總統選舉中：前總統盧拉希望征服中間派選民。據本台駐聖保羅記者馬丁-伯納德報道稱，在第一輪選舉前40天，盧拉採用溫和的語氣來贏得中間派選民的支持。與三天前在同一舞台上對博索納羅的採訪相比，盧拉在輕鬆、不那麼咄咄逼人的氣氛中，娓娓道來經濟數據，表明他對國情和經濟非常了解，並承諾會比他之前執政的十年間做得更好。他反覆引用他的競選夥伴傑拉爾多-阿爾克明，此人正是一位來自中右翼的政治家。

盧拉說，“今天，我有十個政黨和我在一起，此外，我還有前州長阿爾克明的經驗。一年前，許多人認為這是不可能的。我和阿爾克明一起向巴西社會表明，在政治上沒有仇恨的空間。”

為了說服那些不願意向中間轉變的左翼選民，盧拉解釋了他的策略："有時你必須與那些不同意你的人聯合起來，以打敗你真正的對手。而現在，我們必須打敗法西斯主義和對立的極右派"。法西斯主義、仇恨，都是對被指責為危害巴西民主的極右翼總統博索納羅的直接影射。

在Globo頻道，盧拉還承認，在他的總統任期內（2003-2010年），國有石油公司Petrobras存在腐敗案件，並承諾如果他在10月當選總統，將調查所有貪腐。這位工人黨候選人還說，"如果這些人被確認有罪，你就不能說沒有腐敗。"盧拉說：“我現在第一次有機會與人民直接對話，只有調查才能確定腐敗。”