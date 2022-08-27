墨西哥43名學生失蹤8年後 重新燃起真相希望

墨西哥/43名阿約齊納帕學生失蹤案

墨西哥格雷羅州失蹤的43名阿約齊納帕學生的親屬於8月26日星期五舉行示威，要求伸張正義。這些學生於2014年9月26日至27日晚失蹤。而上周，由政府授權的一個特別委員會的初步報告將此案描述為 "國家犯罪"，強調警察和軍隊涉嫌承責。負責調查的前共和國總檢察長赫蘇斯-穆里略-卡拉姆已被逮捕，並將因強迫失蹤、對證人實施酷刑和妨礙司法公正而受到審判。

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據本台在墨西哥城的記者Gwendolina Duval報道稱，墨西哥城26日舉行名為尋求正義遊行，失蹤學生受害者親屬們手持印有失蹤學生肖像的標語示威。

" ... 41，42，43，justicia！"示威者們高呼要求正義的口號。幾百人示威中，包括家屬、學生和支持者，在首都墨西哥城的Reforma大道上遊行，要求國家把失蹤事件在八年後將此案的真相公布出來。周四，"阿約齊納帕真相委員會 "公布的最新政府報告鼓勵人們對真相發出呼籲，該報告最終否認了當時當局一直捍衛的爭議性版本。根據官方當時的說法，這43名年輕人是在9月26日至27日晚上被當地警察與Guerreros Unidos幫派勾結逮捕的，然後在一個垃圾場被槍殺和焚燒，具體原因尚不清楚。只有其中三個人的遺體被確認。

周六，墨西哥司法系統在該國前總檢察長赫蘇斯-穆里略-卡拉姆因調查2014年阿約齊納帕師範學院43名學生的失蹤案而被捕的第二天，下令對他進行臨時拘留。

通過這份新報告，這些受害家庭的律師Vidulfo Rosales看到了希望的跡象。律師說，這是一個相當大的進步。" 律師說。它開闢了調查的可能性。然而，律師說，沒有證據表明失蹤學生仍然活着。

一位受害者家屬希爾達-萊吉德諾，要求了解她兒子的遭遇。"他們是我們心愛的孩子，我們很難從當局那裡得到事實真相。她說：“我們很清楚，他們會給我們一個我們不願意聽到的答案，但是如果有科學證據，我們也會接受。”

周五，政府指控當時的一名陸軍上校在43名學生被綁架幾天後下令殺害了其中的6人。這是墨西哥第一次指控軍隊涉案。2014年學生失蹤時，陸軍上校何塞-羅德里格斯是伊瓜拉第27步兵營的指揮官。據報道，他與犯罪集團Guerreros Unidos有關聯。