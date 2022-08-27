鮑威爾：美聯儲對抗通脹會導致失業

通脹會導致失業

據美聯社報道：美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾(Jerome Powell)26日就美聯儲以更大幅度加息來對抗通脹的決心發出了嚴厲警告 : 這可能會給美國人帶來痛苦，表現為經濟疲軟和失業。

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這一消息在華爾街引起強烈反響，道瓊斯工業平均指數當天下跌超過1000點。

鮑威爾在傑克遜霍爾（Jackson Hole）召開的美聯儲年度經濟研討會上發表的備受關注的講話中稱："這是降低通脹的不幸代價"。“但如果不能恢復價格穩定，將意味着更大的痛苦。”

投資者此前一直希望鮑威爾能發出這樣的信號:如果通脹顯示出進一步緩解的跡象，美聯儲可能很快就會在今年晚些時候放緩加息。但這位美聯儲主席暗示，這一時刻可能還遠未到來，股市隨即大跌。

物價飛漲讓大多數美國人對經濟憂心忡忡，儘管失業率已經降到了半個世紀以來的最低水平3.5%。這也給美國總統拜登和國會民主黨人在今年秋季的選舉中帶來了政治風險，共和黨人指責拜登去年通過的1.9萬億美元財政支持計畫助長了通脹。

道瓊斯指數周五收盤下跌3%，為三個月來最大單日跌幅。以科技股為主的納斯達克綜合指數下跌近4%。短期國債收益率攀升，因交易員紛紛押注美聯儲將繼續大幅加息。

一些華爾街人士預計，美國經濟將在今年晚些時候或明年初陷入衰退，之後他們預計美聯儲將改變立場，降低利率。

不過，一些美聯儲官員反對這一觀點。鮑威爾的講話暗示，美聯儲的目標是提高基準利率-到明年將基準利率提高到3.75%至4%左右，但不會高到拖垮經濟的地步，希望有足夠的時間放緩經濟增長，來達到克服高通脹的目的。

鮑威爾在過去兩次會議上每次都將關鍵短期利率大幅上調了75個基點（這是美聯儲自20世紀80年代初以來最快的系列加息的一部分）後說，美聯儲可能會在“某個點”放慢這一速度，暗示任何這樣的放緩都不會很快到來。

鮑威爾說，美聯儲在9月底的下次會議上加息的幅度是0.5個百分點還是0.75個百分點，將取決於通貨膨脹和就業數據。不過，任何幅度的加息，都將超過美聯儲傳統的0.25個百分點的加息幅度，這反映出通脹已變得多麼嚴重。

鮑威爾表示，儘管7月公布的通脹數據較低"令人欣慰"，但他補充稱，"單個月的改善幅度遠低於(美聯儲決策者)確信通脹正在下降所需的水平。"

周五，美聯儲密切監控的一項通脹指標顯示，從6月至7月，物價實際上下降了0.1%。雖然7月份價格確實比12個月前上漲了6.3%，但低於6月份同比6.8%的漲幅，6月份的同比漲幅是1982年以來的最高水平。下跌主要是汽油價格的下降。

鮑威爾在周五的講話中指出，上世紀70年代的高通脹歷史表明，美聯儲必須保持專註。當時，央行僅通過間歇性加息來遏制高物價。

他說，歷史記錄強烈告誡人們不要過早地“降息”。“我們必須堅持下去，直到達成目標。”

鮑威爾和其他美聯儲官員尤其擔心的是，通脹可能會變得根深蒂固，導致消費者和企業改變行為方式，從而使價格持續走高。例如，如果工人開始要求更高的工資來應對更高的通貨膨脹，那麼許多僱主就會以更高的價格的形式把更高的勞動力成本轉嫁給消費者。

許多分析師猜測，美聯儲官員希望看到6個月左右的月度通脹數據下降，類似7月份的水平，然後才會停止加息。