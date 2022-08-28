美國撥鍾倒數 世界最大火箭行將登月

美國/登月

在佛羅里達州卡納維拉爾角，美國航空航天局已經開始倒計時。阿特米斯計畫的第一枚巨型火箭將於當地時間周一上午8點33分左右起飛。這一次飛月暫時無人入艙，但美國的目標是在2025年將至少4名宇航員送上月球，而且要駐留在那裡。

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阿波羅登月50年後，美國今次重返月球。據本台特派卡納維拉爾角特約記者大衛-湯姆森今天報道稱，在D發射登月前夕，這枚巨大的火箭驕傲地矗立在肯尼迪航天中心的39B發射台上，準備好向月球起飛。這枚火箭是美國航空航天局有史以來最強大的火箭。在高達98米的頂端，是載人艙，該艙體部分由歐洲航天局參與合作建造，取名獵戶座太空艙。法國工程師菲利普-貝爾特（Philippe Berthe）為此工作耗時11年。他解釋說："獵戶座是一種為繞月飛行並搭載宇航員而建造的飛行器，未來四名宇航員將能夠前往預計在月球周圍建造的名為Gateway的空間站。

法國工程師菲利普-貝爾特說，因為在神話般的阿波羅任務50年後，人們的雄心不再只是在月球上行走，而是想駐留在那裡。我們必須把月球想象成地球的另一塊大陸，" 據菲利普-貝爾特說，“我們的想法是擴大人類活動的領域，到目前為止，當然只限於地球表面，但也包括太空低軌道，以及月球，人類追求能夠在圍繞月球的軌道上，甚至在月球上駐留生活。。

當然，這次阿特米斯一號任務並不載人。但這是一次為期42天的試飛，為阿特米斯二號做準備，該項目將在兩年後送四名宇航員環遊月球，特別是在阿特米斯三號之前，該項目將在2025年要讓一名婦女首次踏上月球。

它的名字是為了呼應阿波羅計畫而來，該計畫在1969年至1972年期間讓12名男子在月球上行走。阿耳特彌斯在希臘神話中是阿波羅的孿生妹妹，是與月亮有關的女神。

今次獵戶座太空艙，專門設計了與太空人相關相似的機械人模特，填裝人體器官模型，與各種實驗鏈接，測試太空中各種健康科學實驗數據。四名機械模特，包含一名女性機械人模特，按計畫接受所有可能的太空中身體機能反應測試。下一次獵戶座太空艙升空，將真正載上4名宇航員登月。