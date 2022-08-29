升空前發現發動機燃料故障 美國宇航局推遲新月火箭試飛

美國/太空開發

發動機問題迫使美國宇航局周一將其巨大的下一代火箭飛船的發射推遲至少四天，該火箭飛船在期待已久的繞月首次試飛原定今天點火發射。該巨大火箭計畫繼續50年前的美國阿波羅登月夢想。推遲點火升空的技術原因可能是燃料溫度障礙。

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據路透社報道稱，倒計時在發射時間前約 40 分鐘停止。32 層高的兩級太空發射系統 (SLS) 火箭及其獵戶座乘員艙正等待從佛羅里達州卡納維拉爾角的肯尼迪航天中心升空。

在發射團隊開始用冷態液態氧和氫推進劑填充核心燃料箱之後，美國航天局發現火箭的一個主發動機的出現問題。該機構表示，航天工程師會努力將發動機調節到適合發射的溫度。

美國宇航局沒有給出新的發射日期，但表示第一選定備用發射時間定於 9 月 2 日星期五。該機構是否堅持在該日期發射，取決於工程師解決發動機問題的速度。

再下一個發射機會是 9 月 5 日星期一。

SLS-獵戶座的處女航標誌着美國宇航局期待的月球到火星阿爾忒彌斯計畫的啟動，該計畫是 1960 年代和 70 年代阿波羅登月任務的繼續。這次航行的目的是讓這輛重達 575 萬磅的飛行器在一次嚴格的演示飛行中完成計畫，突破設計極限。如果美國宇航局認為它足夠可靠，可以在 2024 年的後續飛行中搭載宇航員。

SLS 號稱是世界上最強大、最複雜的火箭，它代表了美國航天局自在阿波羅期間發射的土星五號火箭以來建造的最大的新垂直發射系統，該系統源於冷戰時期的美蘇太空競賽時代。如果前兩個阿爾忒彌斯任務成功，美國宇航局的目標是讓宇航員重返月球，包括最早在 2025 年有踏上月球表面的第一位女性。

許多專家認為屆時時間框架可能會推遲一些年。

此前最後一個在月球上行走的人類記錄，是 1972 年阿波羅 17 號的兩人團隊，他們在 1969 年阿波羅 11 號開始的五次登月後，跟隨其他 10 名宇航員的腳步。

但Artemis 計畫旨在最終建立一個長期的月球基站，作為更雄心勃勃的宇航員前往火星的踏腳石。但美國宇航局官員表示，這一目標可能至少要到 2030 年代後期才能實現。

該登月計畫代號以古希臘神話中阿波羅的孿生姐妹女神命名。

據路透社說，SLS 已經開發了十多年，經歷了多年的延誤和成本超支。但在 SLS 的主要承包商波音公司(BA.N)和 Orion 的洛克希德馬丁公司(LMT.N)的主要承包商下，Artemis 計畫也創造了數萬個工作崗位和數十億美元的商業價值。

美國宇航局官員上周引用的一個技術問題是周一發射的潛在阻礙因素可能是火箭燃料過程中的任何跡象表明新修復的氫管線配件未能保證。美國宇航局官員周日表示，他們也在關注發射台設備中潛在的但很輕微的氦氣泄漏。

據路透社說，雖然不會有人登機，但獵戶座將搭載三名模擬機組人員——一名男性和兩名女性人體模型——配備傳感器來測量太空現實生活中宇航員會經歷的輻射水平和其他壓力。